دخل مسؤولو الهلال السعودي، على خط المنافسة للظفر بتوقيع نجم المنتخب السعودي ومدافع نادي الشباب، متعب الحربي خلال الميركاتو الصيفي الحالي وفق ما أوردته تقارير إخبارية قريبة من النادي.

وكشف الإعلامي السعودي عبد العزيز العصيمي أن الهلال الذي كان منذ الميركاتو الصيفي الماضي، أبدى اهتماما كبيرا بالتعاقد مع الحربي، عاد لينافس من جديد على الفوز باللاعب وسط منافسة شرسة من الأهلي السعودي.

وقال العصيمي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":

الهلال دخل بقوة للمنافسة على ضم الكابتن الحربي، وقدم عرضا ماليا مرتفعا جدا مع لاعب إلى نادي الشباب من أجل حسم صفقة متعب الحربي رسميًا.

وأشار إلى أن العرض الجديد لإدارة الهلال، هو الأفضل حاليا بين جميع العروض التي وصلت إلى نادي الشباب، وذلك في وقت كان فيه نادي النصر انسحب من الصفقة بسبب الشروط المالية الكبيرة لمسؤولي الشباب.

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وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى أن الهلال والأهلي هما الفريقان الوحيدان اللذان يتنافسان حاليا على ضم متعب الحربي بعد انسحاب النصر من الصفقة، مضيفة أن الهلال بات الأقرب للفوز بتوقيع اللاعب في ضوء العرض المغري الذي سيصل رسميا لإدارة نادي الشباب.

يشار إلى أن متعب الحربي، البالغ من العمر 24 عاما، والذي يعد إحدى ركائز نادي الشباب والمنتخب السعودي، يرتبط بعقد مع النادي حتى يونيو 2026.