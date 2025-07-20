كم سيدفع أنمار الحائلي لرئاسة نادي الاتحاد السعودي؟

كشفت تقارير إعلامية عن المبلغ الذي سيدفعه أنمار الحائلي من أجل الدخول لمعترك المنافسة على مقعد كرسي رئاسة نادي الاتحاد السعودي، حيث سيواجه منافسه شرسة من فهد سندي المدعوم من تكتل اتحادي آخر، يضم أسماء معروفة داخل أروقة النادي؛ ما يفتح الباب أمام مواجهة انتخابية قوية بين الجانبين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، حسم أنمار الحائلي موقفه بشكل نهائي مقررا ترشُّحه مجدَّدا لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية.

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وسيتقدم الحائلي بملف ترشُّحه فور فتح باب الترشُّح والانتخابات، مصطحبا معه أحمد كعكي في منصب نائب الرئيس، ليعيدا تحالفا إداريّا، شهدته مراحل سابقة في إدارة النادي.

وأوضح التقرير، أن الحائلي ونائبه كعكي، يعتزمان ضخ مبالغ مالية كبيرة خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز موقفهما داخل الجمعية العمومية، والسيطرة على أكبر عدد ممكن من الأصوات.

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ويمتلك الحائلي ومجموعته حاليًّا نحو 6 ملايين ريال داخل الجمعية العمومية، تعادل تقريبًا 60 ألف صوت مع توقُّعات بزيادة هذا الرقم خلال الأيام المقبلة.

فيما ذكرت تقارير سابقة أن اللائحة الجديدة للانتخابات التي أقرتها وزارة الرياضة ستلزم أي شخص يريد الترشح لرئاسة النادي بدفع مبلغ سنوي قدره 10 ملايين ريال سعودي.

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وأشارت إلى أن وزارة الرياضة تخطط لاعتماد هذه اللائحة في أقرب وقت ممكن من أجل الاعتماد عليها في انتخابات الأندية المقررة في الصيف الحالي.

وكان فهد سندي، عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد، أعلن يوم 9 يونيو الماضي، رسميّا، ترشُّحه لرئاسة النادي بقائمةٍ، تضم ستة أعضاء، بينهم خمسة من الإدارة السابقة بقيادة لؤي مشعبي، الذي أبدى أخيرا عدم رغبته الاستمرار في منصبه بسبب ظروفه العملية.

وحقق الاتحاد الثنائية المحلية في الموسم الماضي بعد حصد لقبي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.