شيكابالا يغني ويرقص في زفاف شقيقته (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورًا تُظهر احتفال محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم نادي الزمالك السابق، وهو يحتفل بحفل زفاف شقيقته، مساء الاثنين، الذي أقيم في أسوان.

ووفقًا للفيديوهات المتداولة فقد ظهر شيكابالا وهو يرقص برفقة عدد من أفراد أسرته.

كما ظهر شيكابالا خلال احتفاله بحفل الزفاف، وهو يرقص واضعًا على كفيه قميص نادي الزمالك.

وفي الـ3 من يوليو الجاري أعلن شيكابالا نجم نادي الزمالك، اعتزاله كرة القدم رسميًّا، بعد مسيرة امتدت لسنوات طويلة بالقميص الأبيض.

ويعد شيكابالا هو القائد التاريخي لنادي الزمالك، الأكثر حصدًا للبطولات بقميص الفريق الأبيض، برصيد 18 بطولة.

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وكانت مباراة شيكابالا بقميص الزمالك في نهائي كأس مصر، أمام فريق بيراميدز، حيث سجل ركلة الترجيح الحاسمة، التي منحت اللقب للقلعة البيضاء.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للفريق، حجب القميص رقم 10 في الموسم المقبل، والذي كان شيكابالا يرتديه، بعدما أعلن اعتزاله.

وبدأ شيكابالا مسيرته الكروية في عام 2002 مع الزمالك، حيث لعب معه حتى عام 2005، قبل أن ينتقل إلى باوك اليوناني الذي لعب معه لعام واحد قبل العودة للزمالك مجددًا في عام 2006.

وفي الفترة الثانية لشيكابالا مع الزمالك بين عامي 2006 و2014، سجل 34 هدفًا في 112 مباراة، وحصل على لقب كأس مصر مرتين عامي 2008 و2013، وتخللت تلك الفترة إعارة إلى الوصل الإماراتي سجل فيها 4 أهداف في 13 مباراة.

وعاد شيكابالا للزمالك في عام 2015 بعد فترة قصيرة مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي لم يشارك فيها كثيرًا، وحصل على لقب الدوري مرتين موسمي 2020/2021 و2021/2022 وكأس مصر أربع مرات كما فاز بلقب كأس الكونفدرالية عام 2024 وكأس السوبر الأفريقي ثلاث مرات، وكأس السوبر المصري مرتين.