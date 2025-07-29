بعد عرض بيراميدز.. نجم الزمالك يطلب تحديد مصيره

كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات أزمة محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، مع إدارة ناديه في ظل طلبه الرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة بعد تلقيه عرضا من بيراميدز وناد آخر سعودي.

وكانت تقارير ذكرت أن المفاوضات بين بيراميدز والزمالك لضم صبحي تعثرت الفترة الماضية، بسبب طلب النادي الأبيض الحصول على خدمات محمد رضا "بوبو" في صفقة تبادلية مقابل الاستغناء عن الحارس الدولي، وهو ما قوبل برفض قاطع من جانب إدارة بيراميدز.

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ووفقًا لما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن "محمد صبحي، حارس الفريق، عقد جلسة مع جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، لتحديد مصيره، خاصة في ظل تلقيه عرضا من بيراميدز وآخر من الدوري السعودي، ولكن الأزمة أن إدارة النادي غير قادرة على حسم قرارها، خاصة بعد التعاقد مع الحارس المهدي سليمان وهو ما يجب على إثره بيع صبحي الفترة المقبلة".

ويضم الزمالك في حراسة المرمى كلا من: محمد عواد ومحمد صبحي والمهدي سليمان وسيكون من الصعب ضم حارس مرمى جديد إلى صفوف الفريق.

وبدأ محمد صبحي مسيرته بغزل المحلة قبل الانضمام لصفوف بتروجت ثم الانضمام للزمالك في صيف 2019، ثم اللعب على سبيل الإعارة في الاتحاد السكندري موسم 2020-2021، ثم اللعب في فاركو على سبيل الإعارة موسم 2021-2022 قبل العودة للزمالك.