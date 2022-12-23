تين هاغ: يجب أن يأتي إنفاق مانشستر يونايتد السخي بالنتائج المرجوة
قال إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد إنه يدرك تمامًا أن إنفاق فريقه السخي على الانتقالات قبل انطلاق الموسم الحالي يعني أنه يواجه ضغوطًا لإنهاء مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المربع الذهبي.
وأنفق يونايتد أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني (240.92 مليون دولار) للتعاقد مع الثنائي البرازيلي أنتوني، وكاسيميرو، من أياكس أمستردام، وريال مدريد على الترتيب، إضافة للأرجنتيني الفائز بكأس العالم ليساندرو مارتينيز، والظهير الهولندي تايرل مالاسيا قبل الموسم الحالي.
وقال تين هاغ خلال مؤتمر صحفي: "أتقبل الضغوط وغيرها من الأمور المرتبطة بمنصبي، لكن هكذا تسير الأمور مع مدربي تشيلسي ونيوكاسل يونايتد اللذين يواجهان نفس الأمر حيث أنفق الناديان كثيرًا لتعزيز التشكيلة".
وأضاف: "نتعرض لضغوط كبيرة لإنهاء الموسم في المربع الذهبي، ونريد أن نكون من بين الأربعة الأوائل وأن نكافح من أجل حصد الألقاب، وهذا هو هدفنا".
وأشرف "تين هاغ" الذي تولّى المسؤولية خلفًا للمدرب رالف رانجنيك، في أبريل/ نيسان الماضي، على هيكلة الفريق الذي يتطلع إلى تغيير حظوظه بعد أن حقق أسوأ عدد من النقاط على الإطلاق في تاريخه بالدوري الممتاز الموسم الماضي.
ويحتل يونايتد المركز الخامس حاليًا بفارق 3 نقاط عن المربع الذهبي.