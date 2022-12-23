تين هاغ: يجب أن يأتي إنفاق مانشستر يونايتد السخي بالنتائج المرجوة

وقال تين هاغ خلال مؤتمر صحفي: "أتقبل الضغوط وغيرها من الأمور المرتبطة بمنصبي، لكن هكذا تسير الأمور مع مدربي تشيلسي ونيوكاسل يونايتد اللذين يواجهان نفس الأمر حيث أنفق الناديان كثيرًا لتعزيز التشكيلة".

وأضاف: "نتعرض لضغوط كبيرة لإنهاء الموسم في المربع الذهبي، ونريد أن نكون من بين الأربعة الأوائل وأن نكافح من أجل حصد الألقاب، وهذا هو هدفنا".

وأشرف "تين هاغ" الذي تولّى المسؤولية خلفًا للمدرب رالف رانجنيك، في أبريل/ نيسان الماضي، على هيكلة الفريق الذي يتطلع إلى تغيير حظوظه بعد أن حقق أسوأ عدد من النقاط على الإطلاق في تاريخه بالدوري الممتاز الموسم الماضي.

ويحتل يونايتد المركز الخامس حاليًا بفارق 3 نقاط عن المربع الذهبي.