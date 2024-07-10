مدرب إسبانيا يعلق على هدف لامين يامال والتأهل لنهائي "يورو 2024"

أثنى لويس ديلا فوينتي، مدرب إسبانيا، على مستوى وتماسك فريقه بعدما قلب تأخره بهدف ليفوز 2-1 على فرنسا ويتأهل لنهائي بطولة "يورو 2024"، مشيرا إلى أن الفضل في ذلك يعود للاعبين ونهمهم لتحقيق النجاح.

وقال ديلا فوينتي إن لاعبيه يتمتعون بقدرات فردية رائعة صنعت في مجملها طريقة لعب مميزة ستظهر مجددا في النهائي المقرر، يوم الأحد المقبل، سواء كان المنافس إنجلترا أو هولندا.

وأبلغ الصحفيين: "فكرتنا عن كرة القدم ترتكز على ثقتنا بأنفسنا، هذه هي طريقة لعبنا، نريد نلعب بقوتنا. أعرف أننا قادرون على لعب كرة القدم، رأينا ذلك خلال البطولة.

"على المستوى الفردي، إنهم رائعون لكنهم يضعون قدراتهم الفردية في خدمة المجموعة.. دائما ما يعملون للصالح العام، في إطار المجهود الجماعي.

"مجهودهم وافر. هذه مجرد علامة أخرى على أن هذا الفريق متعطش للنجاحات، أنهم يريدون مواصلة التحسن بروح التضحية".

وتأخرت إسبانيا بهدف مبكر سجله راندال كولو مواني قبل أن يدرك لامين يامال التعادل بتسديدة مذهلة في الدقيقة 21 قبل دقائق من تسجيل داني أولمو الهدف الثاني في شوط أول رائع.

وأثنى ديلا فوينتي على يامال، الذي وصف المدرب هدفه بأنه "لمسة عبقرية".

"نعرف جميعا قدره. نحتاج للاعتناء به.

"أريده أن يعمل بنفس التواضع، وأن يظل واقعيا ليواصل التحسن والتعلم بنفس العقلية والاحترافية، ذلك النضج الذي يظهره داخل الملعب.

"يبدو وكأنه أكثر خبرة بصراحة، أحتفي بوجوده في تشكيلتنا، بأنه إسباني وأننا نعتمد عليه وآمل أن نستطيع الاستمتاع بأدائه لسنوات".