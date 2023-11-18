تونس تُكرم ضيفتها ساو تومي برباعية في تصفيات كأس العالم (فيديو)
بدأ منتخب تونس مشواره في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 بانتصار كبير 4-صفر على ضيفه ساو تومي بالمجموعة الثامنة اليوم الجمعة.
يلعب فريق المدرب جلال القادري خارج أرضه يوم الثلاثاء المقبل مع مالاوي.
انتظر ياسين مرياح حتى الدقيقة 37 ليضع تونس في المقدمة عندما تلقى تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها نعيم السليتي ليسددها قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس الضيوف.
وجعل القائد يوسف المساكني النتيجة 2-صفر في الدقيقة 52 بتسديدة قوية من مدى قريب بعد تمريرة منخفضة متقنة من السليتي.
وسجل حمزة رفيعة الهدف الثالث في الدقيقة 78 بتسديدة أرضية بعد تمريرة من علي العابدي.
وتعاون فراس بالعربي مع العابدي قبل أن يختتم رباعية أصحاب الأرض في الدقيقة 89 بتسديدة باغتت حارس ساو تومي.
ويلعب فريق المدرب جلال القادري خارج أرضه يوم الثلاثاء المقبل مع مالاوي.