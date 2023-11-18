تونس تُكرم ضيفتها ساو تومي برباعية في تصفيات كأس العالم (فيديو)

انتظر ياسين مرياح حتى الدقيقة 37 ليضع تونس في المقدمة عندما تلقى تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها نعيم السليتي ليسددها قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس الضيوف.

وجعل القائد يوسف المساكني النتيجة 2-صفر في الدقيقة 52 بتسديدة قوية من مدى قريب بعد تمريرة منخفضة متقنة من السليتي.

وسجل حمزة رفيعة الهدف الثالث في الدقيقة 78 بتسديدة أرضية بعد تمريرة من علي العابدي.