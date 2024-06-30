موقف الزمالك من المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل
كشفت تقارير إعلامية أن اتحاد الكرة المصري حصل على موافقة من الاتحاد الأفريقي "كاف" على منح نادي الزمالك مهلة حتى 5 يوليو المقبل لإنهاء إجراءات رخصة المشاركة القارية.
ويعاني الزمالك من إيقاف القيد بسبب عدد من القضايا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أبرزها قضية مستحقات المغربي خالد بوطيب، وبالتالي لم يتمكن الفريق الأبيض من الحصول على رخصة المشاركة في البطولة.
ويحمل الزمالك لقب النسخة الماضية من الكونفدرالية عقب الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.
وقال تقرير لقناة "النهار" المصرية: "الاتحاد المصري لكرة القدم نجح في إيجاد بعض الاستثناءات للزمالك؛ لأن يوم 31 مايو كان يجب أن ينهي كل فريق الأمور المالية العالقة عليه، والسداد كان آخره يوم 30 يونيو الجاري، ولكن تم مد المهلة حتى يوم 5 يوليو لحل أزمة الزمالك، ولكن بعد هذا التاريخ لن تكون هناك استثناءات جديدة لكي ينهي الفريق الأبيض أزمته".
وأضاف: "الحل الوحيد هو تواصل الزمالك مع محامي خالد بوطيب والتوصل لحل من أجل جدول المستحقات، وحتى إذا لم يسدد عليه إحضار ورقة تؤكد التوصل لحل مع اللاعب ومنحها للكاف، ولكن حال عدم حصوله على هذه الورقة فالموضوع سيكون صعبا على الفريق الأبيض".
وتابع التقرير: "داخل الزمالك هناك تفاؤل كبير جدا بحل الأزمة قبل المهلة المحددة، مطالبين الجمهور بعدم القلق".
وذكرت تقارير سابقة أن إدارة نادي الزمالك فشلت في التوصل مع المغربي خالد بوطيب محترف الفريق السابق، بشأن جدولة مستحقات اللاعب البالغة "مليونين و400 ألف يورو"، وبات على إدارة النادي دفع كامل قيمة مستحقات اللاعب التي أقرتها المحكمة الرياضية الدولية "كاس" من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات متتالية.
وتبحث إدارة الزمالك كيفية تدبير المبلغ وسداد كامل القيمة، ليس فقط من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد ودعم فريق الكرة، لكن من أجل الحصول على الرخصة الأفريقية التي تؤهل الفريق للمشاركة في البطولات القارية.
ويبدأ اليوم فريق الكرة الاستعداد لمواجهة فاركو، مساء الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 29 لمسابقة الدوري، بعد أن لعب الفريق أمس مواجهة أمام سيراميكا ضمن مباريات الجولة الـ28 للمسابقة.