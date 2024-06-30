موقف الزمالك من المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل

كشفت تقارير إعلامية أن اتحاد الكرة المصري حصل على موافقة من الاتحاد الأفريقي "كاف" على منح نادي الزمالك مهلة حتى 5 يوليو المقبل لإنهاء إجراءات رخصة المشاركة القارية.

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد بسبب عدد من القضايا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أبرزها قضية مستحقات المغربي خالد بوطيب، وبالتالي لم يتمكن الفريق الأبيض من الحصول على رخصة المشاركة في البطولة.

ويحمل الزمالك لقب النسخة الماضية من الكونفدرالية عقب الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.

وقال تقرير لقناة "النهار" المصرية: "الاتحاد المصري لكرة القدم نجح في إيجاد بعض الاستثناءات للزمالك؛ لأن يوم 31 مايو كان يجب أن ينهي كل فريق الأمور المالية العالقة عليه، والسداد كان آخره يوم 30 يونيو الجاري، ولكن تم مد المهلة حتى يوم 5 يوليو لحل أزمة الزمالك، ولكن بعد هذا التاريخ لن تكون هناك استثناءات جديدة لكي ينهي الفريق الأبيض أزمته".