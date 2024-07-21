كشفت صحيفة "سبورت" أن نادي برشلونة دخل سباق الأندية الراغبة في ضم نغولو كانتي، نجم نادي الاتحاد السعودي، في الميركاتو الحالي.

وانضم كانتي إلى الاتحاد في الصيف الماضي قادمًا من تشيلسي.

وكان نادي وست هام يونايتد قدم عرضًا من أجل التعاقد مع كانتي، ولكن نادي الاتحاد السعودي تمسك باللاعب.

كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن نادي آرسنال اقتحم سباق كانتي هو الآخر.

ووفقًا لما ذكرته "سبورت"، فإن "نادي برشلونة يستهدف تعزيز خط الوسط بلاعب يضيف الطاقة والنشاط إلى وسط الملعب، ويتصدر كانتي قائمة المرشحين لشغل هذا المركز في البلوغرانا".

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وكان كانتي، البالغ من العمر 33 عامًا، على رادار برشلونة في العامين الماضيين، على الرغم من أن النادي لم يتخذ في النهاية الخطوة الحاسمة لمحاولة التعاقد معه، والآن ينظر النادي الكتالوني في اسمه مرة أخرى بعد أن قدم اللاعب أداءً جيدًا وظهر بحالة بدنية مثالية خلال بطولة "يورو 2024" مع منتخب فرنسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يفكر في استعارة كانتي، على الرغم من معرفتهم بأن نادي الاتحاد ليس مستعدًا لقبول هذا الأمر، بعد رفضهم عرض وست هام يونايتد.

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وذكرت تقارير سابقة أنه حال التقدم بعرض مقدر بـ25 مليون جنيه إسترليني، فإن الاتحاد قد يوافق على رحيل كانتي في صيف 2024.

وخاض كانتي مع "العميد" في الموسم الماضي 44 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 6 آخرين في المسابقات جميعها.