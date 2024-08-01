يواجه برشلونة الإسباني متاعب كبيرة في حسم ملف صفقاته الجديدة وتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

ودخلت إدارة برشلونة في مفاوضات لضم بعض اللاعبين في الموسم الجديد، ولكنها لم تتمكن حتى الآن من التعاقد مع أي صفقة طلبها المدرب الألماني هانز فليك.

ويأتي على رأس هذه الصفقات لاعب الوسط الألماني غوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ الذي ارتبط اسمه في الأشهر الماضية بالرحيل إلى برشلونة بناء على طلب فليك.

وسبق أن درب فليك اللاعب الألماني في صفوف بايرن ميونخ بجانب منتخب ألمانيا، ويعلم تمامًا قدراته في خط الوسط.

ولكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن فليك قرر اللجوء إلى حل بديل قد ينهي تمامًا مفاوضات برشلونة لضم كيميتش وهي الصفقة التي تواجه مشاكل مالية كبيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فليك قرر منح الفرصة للاعب وسط برشلونة الصاعد مارك كاسادو في الموسم المقبل وهو ما ظهر خلال ودية مانشستر سيتي الإنجليزي الأخيرة.

وأكدت الصحيفة أن كاسادو أظهر قوة بدنية كبيرة في خط الوسط سواء بالضغط أو الالتحامات بجانب إجادته بناء الهجمات، وكلها عوامل كان يريد فليك حسم صفقة كيميتش من أجل تحقيقها.

ولعب كاسادو صاحب الـ 20 عامًا 5 مباريات فقط في الموسم الماضي مع برشلونة، وهو يجيد أداء دور الوسط المدافع بجانب الوسط المساند والظهير الأيمن.