قناة الأهلي تعلن تقدم أسامة حسني وجمال جبر ببلاغين للنائب العام ضد "ميدو"
أكدت قناة النادي الأهلي المصري الرسمية تقدم أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق والإعلامي بقناة ناديه، وجمال جبر، مدير الإعلام بالنادي الأحمر، ببلاغين إلى النائب العام ضد أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك الأسبق وعضو اللجنة الفنية في ناديه.
وكان "ميدو" قد هاجم "حسني" و"جبر" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قائلا إن الثنائي لهما علاقات وثيقة بالألتراس، قبل أن يقوم بحذف التغريدات، اليوم السبت.
وأوضح مقدم البرنامج أن "أسامة حسني اتهم ميدو بنشر أخبار كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة له ولجبر، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ بهدف الإساءة والتشويه لأغراض تتنافى مع المبادئ وأخلاقيات المجتمع".
وتابع: "جاء في البلاغين اللذين تقدم بهما محامي الأهلي محمد عثمان، أن ميدو خرج عن القواعد الأخلاقية دون سند أو دليل ولأسباب شخصية، وحاول أن يستثمر كتاباته ووجه اتهامات لا أساس لها من الصحة؛ لإثارة الفتنة بين المنتمين للأهلي والزمالك، في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى التكاتف ووحدة الصف".
وأردف: "وطالب الثنائي أسامة حسني وجمال جبر بتطبيق القانون بحق ميدو لإيقاف مثل هذه التجاوزات والأكاذيب، والتي تتسبب في الاحتقان وإثارة المشاكل في الشارع الكروي".