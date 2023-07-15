قناة الأهلي تعلن تقدم أسامة حسني وجمال جبر ببلاغين للنائب العام ضد "ميدو"

أكدت قناة النادي الأهلي المصري الرسمية تقدم أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق والإعلامي بقناة ناديه، وجمال جبر، مدير الإعلام بالنادي الأحمر، ببلاغين إلى النائب العام ضد أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك الأسبق وعضو اللجنة الفنية في ناديه.

وكان "ميدو" قد هاجم "حسني" و"جبر" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قائلا إن الثنائي لهما علاقات وثيقة بالألتراس، قبل أن يقوم بحذف التغريدات، اليوم السبت.