كشفت تقارير صحفية أن المهاجم الدولي الإنجليزي إيفان توني، نجم برينتفورد، دخل على رادار الأهلي السعودي لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ولم يتعاقد "الراقي" مع أي لاعب، حتى الآن، رغم مشاركته في بطولات: الدوري السعودي للمحترفين، وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي، ودوري النخبة الآسيوي، في الموسم المقبل.

كما استغنى الأهلي عن اللاعب الفرنسي، آلان سانت ماكسيمين، لصالح فنربخشة التركي.

ووفقا لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "إيفان توني، أحد أبرز المهاجمين الذين تضعهم أندية الدوري السعودي للمحترفين في الأسابيع الأخيرة على طاولته في فترة الانتقالات".

وأضاف: "توني يحظى بتقدير الأهلي السعودي بالفعل منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولا يزال على قائمة أندية الدوري السعودي للمحترفين".

وأوضح: "لا يوجد قرار من جانب اللاعب، فهو ما زال يدرس خياراته".

وأظهر إيفان توني قدرات كبيرة كلاعب بديل في تشكيلة منتخب إنجلترا ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" حيث صنع وسجل في الأدوار الإقصائية وكان له دور بارز في التأهل للدور النهائي.

وكان توني محل اهتمام العديد من أندية الدوري الإنجليزي، مثل آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد، لكن الاهتمام قل في الأشهر الأخيرة.

وسجل توني 36 هدفاً في 85 مباراة بالدوري الإنجليزي مع برينتفورد بعد مساعدة الفريق على الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصل إجمالي أهدافه مع الفريق إلى 72 في جميع المسابقات، بالإضافة إلى 23 تمريرة حاسمة في 141 مباراة.

ويستهل "الراقي" موسمه بمواجهة الهلال، يوم 13 أغسطس الجاري، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.