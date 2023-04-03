تأجيل مباراة في الدوري الإيطالي بسبب حريق بغرفة الملابس

ذكرت وكالة "أدنكرونوس" الإيطالية، اليوم الإثنين، أن مواجهة إمبولي وليتشي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تأجلت لمدة ساعة، بعد اندلاع حريق في غرفة ملابس الفريق صاحب الضيافة قبل دقائق قليلة من انطلاق المباراة.

وقالت الوكالة إن المباراة، التي كان من المقرر أن تبدأ الساعة 1630 بتوقيت جرينتش، تأجلت في البداية لمدة 15 دقيقة، مضيفة أن الوضع تحت السيطرة بينما يتم البحث عن سبب اندلاع الحريق.

وقال إمبولي ورابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي على تويتر إن بداية المباراة تأجلت بعد ذلك لمدة 45 دقيقة إضافية.