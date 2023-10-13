أوسوريو يحسم مصير سامسون مع الزمالك.. ويحدد طلباته "العاجلة" لتدعيمات يناير
حسم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصير البنيني سامسون أكينيولا مع الفريق.
وتعاقد الزمالك مع أكينيولا في الموسم الماضي، ولم يسجل سوى هدف واحد.
وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن أوسوريو مدرب الفريق أبلغ اللجنة الثلاثية بعدم حاجته إلى خدمات اللاعب، خاصة وأنه لا يؤدي الدور المطلوب منه في التدريبات.
وأكد المصدر، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن أوسوريو طلب الاستغناء عن خدمات أكينيولا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والتعاقد مع مهاجم جديد.
ولم يشارك أكينيولا في أية مباراة مع الزمالك خلال الموسم الحالي، سواء في الدوري أو في الكونفدرالية الأفريقية.
طلبات عاجلة في يناير
من جهة أخرى، قدم أوسوريو طلبًا رسميًا إلى اللجنة المكلفة بإدارة النادي لعرضه على مجلس الإدارة الجديد، بضرورة التعاقد مع 4 صفقات خلال فترة انتقالات يناير المقبل.
وأشار المصدر إلى أن أوسوريو طالب الإدارة الجديدة بضرورة التعاقد مع مدافع يلعب بالقدم اليسرى، وظهير أيسر، ولاعب وسط مدافع، وأخيرًا مهاجم قناص.
وشدد أوسوريو على ضرورة تلبية هذه المطالب، خاصة وأن بطولة الكونفدرالية الأفريقية تحتاج إلى لاعبين أصحاب خبرة، وكي لا يتكرر موقف الفريق الصعب مرة أخرى كما حدث أمام أرتا سولار.
يذكر أن الزمالك صعد إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بفوز درامي على أرتا سولار بمجموع المباراتين 4/3.
كما حقق الزمالك فوزه الأول في الموسم الحالي من الدوري المصري على حساب البنك الأهلي، بعد تعادله مع بيراميدز والمقاولون العرب في الجولتين الأولى والثانية على الترتيب.
ورفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط، ليرتقي إلى المركز الخامس مؤقتًا لحين نهاية مباريات الجولة الثالثة.
ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وهي أول مباراة تحت قيادة مجلس الإدارة الجديد، حيث تجرى انتخابات الزمالك يوم 20 أكتوبر من نفس الشهر.