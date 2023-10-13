أوسوريو يحسم مصير سامسون مع الزمالك.. ويحدد طلباته "العاجلة" لتدعيمات يناير

طلبات عاجلة في يناير

من جهة أخرى، قدم أوسوريو طلبًا رسميًا إلى اللجنة المكلفة بإدارة النادي لعرضه على مجلس الإدارة الجديد، بضرورة التعاقد مع 4 صفقات خلال فترة انتقالات يناير المقبل.

وأشار المصدر إلى أن أوسوريو طالب الإدارة الجديدة بضرورة التعاقد مع مدافع يلعب بالقدم اليسرى، وظهير أيسر، ولاعب وسط مدافع، وأخيرًا مهاجم قناص.

وشدد أوسوريو على ضرورة تلبية هذه المطالب، خاصة وأن بطولة الكونفدرالية الأفريقية تحتاج إلى لاعبين أصحاب خبرة، وكي لا يتكرر موقف الفريق الصعب مرة أخرى كما حدث أمام أرتا سولار.

يذكر أن الزمالك صعد إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بفوز درامي على أرتا سولار بمجموع المباراتين 4/3.

كما حقق الزمالك فوزه الأول في الموسم الحالي من الدوري المصري على حساب البنك الأهلي، بعد تعادله مع بيراميدز والمقاولون العرب في الجولتين الأولى والثانية على الترتيب.

ورفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط، ليرتقي إلى المركز الخامس مؤقتًا لحين نهاية مباريات الجولة الثالثة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وهي أول مباراة تحت قيادة مجلس الإدارة الجديد، حيث تجرى انتخابات الزمالك يوم 20 أكتوبر من نفس الشهر.