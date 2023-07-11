كريستيانو رونالدو ينضم لمعسكر النصر في البرتغال (فيديو)
أعلن نادي النصر السعودي التحاق البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق، بالمعسكر الإعدادي المقام في البرتغال استعدادا للموسم الجديد.
ونشر النادي السعودي فيديو يظهر رونالدو وهو يرتدي قميص النصر وفي طريقه للملعب، وعلق الحساب قائلا: الأفضـل ينضـم لمعسكر ناديه العالمي"، كما حرص رونالدو على التعليق في الفيديو باللغة العربية، قائلا: "السلام عليكم".
واستهل نادي النصر معسكره التحضيري للموسم الجديد في الثالث من يوليو الجاري، بالبرتغال، والذي سوف يستمر حتى 21 من الشهر الجاري، على أن يغادر بعدها إلى اليابان للمشاركة في بطولة تجريبية يخوض خلالها مباراتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، يومي 25 و27 من الشهر الجاري، ضمن برنامج تحضيراته للموسم الرياضي المقبل.
وتغلب النصر على نظيره ألفيركا البرتغالي، في المباراة التي جمعتهما، أمس الإثنين، بثنائية نظيفة، في أولى وديات الفريق بمعسكره بالبرتغال.
ومن المقرر أن يستهل النصر موسمه بخوضه بطولة كأس الملك سلمان للأندية، نهاية الشهر الجاري.
ويتواجد نادي النصر في المجموعة الثالثة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية بجوار الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي والشباب السعودي.
وانضم رونالدو إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.
يذكر أن النصر عين مؤخرًا بشكل رسمي المدرب البرتغالي لويس كاسترو، مديرًا فنيًا للفريق.