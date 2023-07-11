كريستيانو رونالدو ينضم لمعسكر النصر في البرتغال (فيديو)

واستهل نادي النصر معسكره التحضيري للموسم الجديد في الثالث من يوليو الجاري، بالبرتغال، والذي سوف يستمر حتى 21 من الشهر الجاري، على أن يغادر بعدها إلى اليابان للمشاركة في بطولة تجريبية يخوض خلالها مباراتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، يومي 25 و27 من الشهر الجاري، ضمن برنامج تحضيراته للموسم الرياضي المقبل.

وتغلب النصر على نظيره ألفيركا البرتغالي، في المباراة التي جمعتهما، أمس الإثنين، بثنائية نظيفة، في أولى وديات الفريق بمعسكره بالبرتغال.