مفاجأة غير سعيدة تنتظر نيمار.. والسر سالم الدوسري

ظهر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا وهو يبكي في مقطع فيديو متداول قبل أيام، بسبب غيابه الطويل عن الملاعب، حيث عبر خلال الفيديو عن حبه الكبير لكرة القدم وحاجته المستمرة للحضور في الملعب.

جاء هذا المقطع قبل ساعات من ظهور نيمار أخيرًا بعد الشفاء من إصابته، حيث لعب لدقائق معدودة برفقة الهلال أمام نظيره العين الإماراتي في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة.

لكن كل ذلك البكاء قد لا يساوي أي شيء في ظل الصدمة التي ينتظرها نيمار عندما يجد نفسه مهمَّشًا في صفوف الهلال، ولهذا أسباب وجيهة، نستعرضها في التقرير الآتي.

تألق رهيب لسالم الدوسري

شهدت الأسابيع الماضية تألقًا واضحًا للنجم السعودي سالم الدوسري، بمجرد أن بدأت أنباء عودة نيمار في الظهور، وهو ما قد يكون شكَّل دافعًا لدى جناح الهلال الحالي من أجل تقديم أفضل ما لديه والحفاظ على مركزه.

قبل فترة التوقف الدولي الأولى في الموسم الجديد والتي حدثت في شهر سبتمبر، كان سالم أسهم في هدف وحيد في 4 مواجهات فقط مع الهلال، لكن بعد فترة التوقف تلك اشترك في 9 مساهمات، آسيويًّا ومحليًّا.

ذلك التحول الرهيب في أداء الدوسري يمكن أن يتم إرجاعه لمعرفته أن مركزه سيكون عليه بعض المنافسة مع واحد من أفضل لاعبي العالم وهو نيمار.

جيسوس لا يحب النجوم

لا يخفى على أحد أن جورجي جيسوس، مدرب الهلال، لا يحب الأجواء المحيطة بالنجوم الكبار مثل نيمار، ولا يفضل النجم البرازيلي مثلًا على مواطنه مالكوم، صاحب الأداء المثالي رفقة "الزعيم".

وفي نهاية المطاف يعلم نيمار جيدًا أنه مجرد مرحلة في نادي الهلال، وقد يتم التخلي عنه في أي وقت بعد تلك الإصابة الطويلة التي غاب بسببها لمدة عام تقريبًا.

كما يعلم أيضًا النجم البرازيلي أن الإدارة فكرت في رفع اسمه من قوائم الفريق لإصابته الطويلة من أجل تسجيل لاعبين آخرين، كما ارتبطوا مؤخرًا بضم فينيسيوس جونيور من صفوف ريال مدريد.

ذريعة جيسوس

يمكن لمستوى سالم الدوسري أن يكون بمثابة ذريعة بالنسبة للمدرب البرتغالي من أجل ترك نيمار خارج تشكيلته الأساسية، كمرحلة أولى قبل أن يخرجه من النادي بشكل كامل في مراحل لاحقة.

جيسوس يحب اللاعبين العاديين، وليس النجوم، لأنهم ببساطة لا يعتمدون على نجوميتهم ولأنهم ذهبوا للهلال وهم لديهم ما يريدون أن يثبتوه، مثل: ميتروفيتش ومالكوم وسافيتش وغيرهم.

صحيح أن نيمار انتظر العودة للملاعب لشهور، لكن انتظاره من الممكن أن يطول أكثر بفعل تألق سالم الدوسري، ولأن جيسوس يريد أن يحافظ على منظومة الهلال متوازنة وقادرة على الاستمرار في تقديم أفضل مستوياتها في ظل المنافسة الحامية على كل البطولات المتاحة في الموسم الجاري، بداية من الدوري والكأس ودوري أبطال آسيا للنخبة وحتى كأس العالم للأندية 2025.