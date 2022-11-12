تعرف على أبرز أجانب الدوري السعودي المشاركين في كأس العالم
كشفت صحيفة "الميدان الرياضي" عن وجود 10 لاعبين أجانب من الدوري السعودي للمحترفين مع منتخبات بلادهم المشاركة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.
وقالت الصحيفة إن الدوري السعودي يوجد به أكثر من 35 لاعبا دوليا في مختلف الأندية، من أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا مما يعكس قوة الدوري السعودي.
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ويعد من أبرز الأجانب المشاركين بالمونديال مهاجم نادي النصر فينيست أبوبكر صاحب الـ30 عاما، والذي يلعب لمنتخب الكاميرون، كما يشارك مهاجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله (32 عاما)، ضمن قائمة منتخب المغرب.
كما يشارك نجما نادي الشباب كيم سيونغ غيو حارس مرمى الفريق مع منتخب كوريا الجنوبية، بالإضافة لمشاركة غريغوزر كريشوياك لاعب المنتخب البولندي.
وانضم سعد بقير وديفيز إيباسي لاعبا نادي أبها إلى منتخبي بلديهما تونس والكاميرون على التوالي، كما انضم كولينز فاي مدافع نادي الطائي إلى منتخب الكاميرون أيضا.
ويشارك لاعبا نادي الوحدة المدافع أوسكار دوارتي مع منتخب كوستاريكا، وحارس مرمى الفريق والمنتخب المغربي منير المحمدي، كما انضم نعيم سليتي لاعب نادي الاتفاق إلى منتخب تونس.
وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر بدءا من 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا.
ويبدأ المنتخب السعودي مشواره بكأس العالم بقطر يوم 22 نوفمبر المقبل ضد الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم يواجه بولندا، وأخيرا مباراته أمام المكسيك.