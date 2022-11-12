تعرف على أبرز أجانب الدوري السعودي المشاركين في كأس العالم

وانضم سعد بقير وديفيز إيباسي لاعبا نادي أبها إلى منتخبي بلديهما تونس والكاميرون على التوالي، كما انضم كولينز فاي مدافع نادي الطائي إلى منتخب الكاميرون أيضا.

ويشارك لاعبا نادي الوحدة المدافع أوسكار دوارتي مع منتخب كوستاريكا، وحارس مرمى الفريق والمنتخب المغربي منير المحمدي، كما انضم نعيم سليتي لاعب نادي الاتفاق إلى منتخب تونس.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر بدءا من 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا.

ويبدأ المنتخب السعودي مشواره بكأس العالم بقطر يوم 22 نوفمبر المقبل ضد الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم يواجه بولندا، وأخيرا مباراته أمام المكسيك.