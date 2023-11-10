فتوح يتجه للاعتذار والأهلي لا يرغب في التعاقد معه
أكد الإعلامي إسلام صادق أن أحمد فتوح يتجه للاعتذار لنادي الزمالك، كما أن الأهلي لا يرغب في التعاقد مع اللاعب.
وقال إسلام صادق إن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر تلقى مسؤولا سابقا من الزمالك، أكد فيه أن أزمة فتوح بصدد الوصول للنهاية، وأن اللاعب سيصدر بيان اعتذار للإدارة والنادي عما بدر نه في ليلة مباراة زد.
وبحسب إسلام صادق فإن الاتجاه داخل الأهلي هو عدم التعاقد مع اللاعب بسبب العلاقة الطبية بين الإداراتين.
وأمس الخميس ضم المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي لمواجهة جيبوتي وسيراليون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وانتشر حديث عن إمكانية استبعاد فيتوريا لأحمد فتوح والحارس محمد صبحي بعدما عرضهما ناديهما الزمالك للبيع إلى جانب مصطفى الزناري لمغادرتهم معسكر الفريق قبل وقت قصير من مواجهة زد إف سي في الدوري المصري.