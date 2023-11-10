فتوح يتجه للاعتذار والأهلي لا يرغب في التعاقد معه

أكد الإعلامي إسلام صادق أن أحمد فتوح يتجه للاعتذار لنادي الزمالك، كما أن الأهلي لا يرغب في التعاقد مع اللاعب.

وقال إسلام صادق إن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر تلقى مسؤولا سابقا من الزمالك، أكد فيه أن أزمة فتوح بصدد الوصول للنهاية، وأن اللاعب سيصدر بيان اعتذار للإدارة والنادي عما بدر نه في ليلة مباراة زد.

وبحسب إسلام صادق فإن الاتجاه داخل الأهلي هو عدم التعاقد مع اللاعب بسبب العلاقة الطبية بين الإداراتين.