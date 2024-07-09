نتائج عرض "راو".. عودة ريا ريبلي وظهور جديد لعصابة "أنكل هاودي" (فيديو)

شهد عرض "راو" لمنافسات عالم مصارعة المحترفين "WWE"، الذي أقيم، يوم الثلاثاء، نزالات مثيرة ومفاجآت قوية، كان أبرزها عودة المصارعة ريا ريبلي.

وشهد عرض “الراو” في أبريل الماضي، إعلانًا من ريا ريبلي، بطلة العالم للسيدات، بتنازلها عن اللقب، وذلك بعد تعرضها لإصابة في الكتف عقب هجوم ليف مورغان عليها خلف كواليس عرض المنافسات، لتفاجئ الجميع بعودتها في العرض، اليوم، أمام الثنائي دومينيك ميستيريو، وليف مورغان.

وفي النزال الخاص بدومينيك ميستيريو وليف مورغان انتصرا على الثنائي راي ميستيريو وزيلينا فيغا.

كما فاز جاي أوسو على منافسه تشاد جيبل.

وانتصر إليا دراغانوف على برون بريكر، بسبب مخالفة الأخير للقانون.

كما شهد العرض اعتداء قويًّا من برون بريكر على سامي زين.

كما طالب سي إم بانك خوض نزال أمام جون سينا قبل أن يعتزل.

وشهد عرض "الراو" أيضا ظهوراً جديداً لعصابة "أنكل هاودي"، حيث يعدّ هذا الظهور الثاني لهم بعد عرض "راو" الذي أقيم منذ 3 أسابيع، وأعلن عن تواجدهم في المنافسات المقبلة.

وأشارت التقارير السابقة التي كشفت عن المجموعة إلى أنها تتكون من بو دالاس (العم هاودي)، وديكستر لوميس، وجو جاسي، وإريك روان، ونيكي كروس، ويعتبر هذا الظهور الدراماتيكي للعم هاودي لحظة مهمة بالنسبة لاتحاد المصارعة، حيث يقدم عائلة وايت الجديدة كقوة هائلة.