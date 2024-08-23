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انسحاب أنس جابر من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس | إرم نيوز

رياضة

انسحاب أنس جابر من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

انسحاب أنس جابر من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
أنس جابر لاعبة التنسالمصدر: رويترز
إرم نيوزرويترز
إرم نيوز,
رويترز
23 أغسطس 2024، 6:11 ص

أعلن منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس انسحاب التونسية أُنس جابر التي عانت من الإصابات هذا الموسم.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة عبر منصة "إكس" بيانًا مقتضبًا حول انسحاب اللاعبة التونسية، وعدم خوضها المنافسات، بسبب الإصابة، مع التمنيات بالشفاء العاجل.

وتفاعلت أنس جابر مع بيان الحساب الرسمي لبطولة أمريكا المفتوحة برسالة كتبت خلالها: "شكراً" مع قلب محطم إشارة إلى حزنها للغياب عن البطولة.

وكانت "أُنس" قد انسحبت من بطولة سيتي المفتوحة، في وقت سابق هذا الشهر، بسبب إصابة في الكتف الأيمن، واضطرت للانسحاب من مباراتها بدور الثمانية ببطولة برلين المفتوحة في يونيو الماضي.

وغابت اللاعبة التونسية عن منافسات أولمبياد باريس 2024 بسبب مشكلات في الركبة.

وكانت أُنس، التي وصلت إلى نهائي بطولة ويمبلدون مرتين، قد خسرت آخر مباراة خاضتها، في وقت سابق هذا الشهر، في الدور الأول في تورونتو أمام نعومي أوساكا.

وتحلُّ البلجيكية إليسه ميرتنز محل اللاعبة التونسية في القرعة بعدما كانت مصنفة 33 في البطولة.

وكان مقررًا أن تلعب أنس جابر مباراته الأولى في بطولة أمريكا ضد الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا قبل إعلان الانسحاب.

أنس جابرالتنسبطولة أمريكا المفتوحة

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