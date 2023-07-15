بايرن ميونخ يمنح ساديو ماني الإذن للتفاوض مع الأندية السعودية

كشفت صحيفة "بيلد" أن بايرن ميونخ منح مهاجمه السنغالي ساديو ماني الإذن للتفاوض مع الأندية السعودية.

وكانت الصحيفة الألمانية قد ذكرت أن بايرن ميونخ أبلغ ماني أنه يخطط للموسم المقبل بدونه، رغم أن اللاعب انتقل للفريق البافاري صيف العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن ميونخ منح ماني الإذن للتفاوض مع الأندية السعودية، رغم أن عقد المهاجم ينتهي في يونيو 2025.

وأكدت "بيلد" أن وكيل ماني التقى مؤخرًا بأحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي في مايوركا بإسبانيا.