لا أطيق الانتظار.. نجم غوا الهندي يحلم بمواجهة كريستيانو رونالدو

كتب - نور الدين ميفراني

ينتظر فريق غوا الهندي وجماهيره بفارغ الصبر يوم الـ22 من أكتوبر المقبل موعد استضافة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وفريقه النصر السعودي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا 2.

ويتطلع لاعب كرة القدم الهندي ومدافع نادي إف سي غوا، سانديش جينغان، إلى ما يُتوقع أن تكون إحدى أكثر ليالي مسيرته تميزًا، حيث سيواجه أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، وهي لحظة يُقرّ بأنه يتطلع إليها بفارغ الصبر.

أخبار ذات علاقة نحن على الهواء مباشرة: حكم شهير يروي أغرب واقعة جمعته بكريستيانو رونالدو (فيديو)

أخبار ذات علاقة سرقة مجوهرات بـ100 ألف يورو من منزل مدرب كريستيانو رونالدو

وقال المدافع الهندي في تصريحات إعلامية: "إنه بالتأكيد أحد أعظم اللاعبين في كرة القدم، ولا تُتاح لك فرصة اللعب ضد لاعبين مثله، نعم، نحن متحمسون للغاية، ولا أطيق الانتظار للعب ضد رونالدو".

سانديش جينغان الحائز جائزة أرغونا، يعد مشجعًا لمانشستر يونايتد منذ الصغر، ولطالما أعجب بالأسطورة البرتغالية، حيث قال: "من الرائع حقًا أن نواجه فرقًا كهذه، لأنها تتيح لنا التطور كلاعبين".

أخبار ذات علاقة روني: عقلية كريستيانو رونالدو تتجاوز أي شيء رأيته في كرة القدم

وأضاف: "مواجهة خصوم بهذه الجودة مثل النصر السعودي، تُعدّ مهمة شاقة".

ورغم أن كريستيانو رونالدو يعتبر مصدر جذب الجماهير خلال المباراة المنتظرة، لكن المدافع الهندي لا يختزل النصر السعودي في النجم البرتغالي فقط، مشددا: "انظروا إلى الأسماء، ساديو ماني، وجواو فيليكس، وغيرهما الكثير، هؤلاء لاعبون لعبوا على أعلى مستوى. ستكون مواجهتهم تحديًا لنا، ليس فقط على المستوى الفردي، بل أيضًا على المستوى الجماعي".

وتحدث اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا عن التغيير في حدة دوري أبطال آسيا 2 مقارنةً بالمسابقات المحلية، موضحا: "إنه تحدٍّ مختلف تمامًا ، السرعة، واللياقة البدنية، والانضباط التكتيكي، كل شيء على مستوى آخر، وهذا ما يثير حماستي، هذه مباريات تدفعك للخروج من منطقة راحتك وتتطلب منك تقديم أفضل ما لديك".

بالنسبة لسانديش، لا تُعدّ مباريات كهذه لحظات لا تُنسى بالنسبة له فحسب، بل تُمثّل أيضًا فرصةً لإبراز أهميتها لكرة القدم الهندية ككل، حيث قال: "عندما يتنافس نادٍ هندي على هذا المستوى، فهذا دليل على تقدمنا، بالنسبة لي، الأمر يتعلق ببذل قصارى جهدي في الملعب وتمثيل نادي غوا والهند على أكمل وجه".