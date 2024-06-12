ريال مدريد يخطط للتعاقد مع صخرة دفاع توتنهام
واصلت إدارة ريال مدريد التخطيط للموسم المقبل للظهور بشكل أقوى والدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، وذلك باستهداف مزيد من اللاعبين وفق ما أوردته مصادر قريبة من الفريق الملكي.
وبعد ضم كيليان مبابي، في صفقة هي الأكبر خلال سوق الانتقالات الصيفية، يسعى ريال مدريد إلى التعاقد مع أحد نجوم منتخب الأرجنتين، كريستيان روميرو، المدافع المحوري لتوتنهام الإنجليزي.
وينتهي عقد المدافع الأرجنتيني البالغ من العمر 26 عاما، مع "السبيرز" في يونيو 2027، لكن مسؤولي ريال مدريد استفسروا عن وضعيته مع ناديه رغبة في فتح باب المفاوضات لضمه قبل بداية موسم 2024 ـ 2025.
ويلعب النجم الأرجنتيني في صفوف توتنهام منذ 3 سنوات، عندما انضم إليه قادما من أتالانتا الإيطالي.
وشارك روميرو الذي سيكون واحدا من لاعبي منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024، الشهر الجاري في الولايات المتحدة، بعد أن كان واحدا من العناصر التي ساهمت في تتويج منتخب التانغو بالنسخة الماضية 2021 فضلا عن كأس العالم 2022.
يشار إلى أن روميرو شارك في 33 مباراة مع توتنهام في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي ورغم مركزه المتأخر فقد توصل إلى تسجيل 5 أهداف.
ويسعى ريال مدريد لتعزيز خط دفاعه بعد إصابة البرازيلي إيدير ميليتاو والنمساوي دافيد آلابا خلال الموسم الماضي.