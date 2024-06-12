ريال مدريد يخطط للتعاقد مع صخرة دفاع توتنهام

واصلت إدارة ريال مدريد التخطيط للموسم المقبل للظهور بشكل أقوى والدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، وذلك باستهداف مزيد من اللاعبين وفق ما أوردته مصادر قريبة من الفريق الملكي.

وبعد ضم كيليان مبابي، في صفقة هي الأكبر خلال سوق الانتقالات الصيفية، يسعى ريال مدريد إلى التعاقد مع أحد نجوم منتخب الأرجنتين، كريستيان روميرو، المدافع المحوري لتوتنهام الإنجليزي.

وينتهي عقد المدافع الأرجنتيني البالغ من العمر 26 عاما، مع "السبيرز" في يونيو 2027، لكن مسؤولي ريال مدريد استفسروا عن وضعيته مع ناديه رغبة في فتح باب المفاوضات لضمه قبل بداية موسم 2024 ـ 2025.