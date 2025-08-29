بعد هدفه في مرمى التعاون.. ماذا يحتاج رونالدو للوصول إلى الهدف 1000؟

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي رحلة الأرقام القياسية، بعدما أحرز هدفًا جديدًا في شباك التعاون، ليقترب خطوة إضافية نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق في عالم كرة القدم.

النصر افتتح مشواره في الدوري السعودي بفوز عريض على التعاون بخماسية دون رد، في مواجهة شهدت تفوقًا واضحًا للعالمي منذ الدقائق الأولى.

جواو فيليكس خطف الأضواء بتسجيل ثلاثية كاملة، فيما أحرز كريستيانو رونالدو هدفًا من ركلة جزاء، ووضع كينغسلي كومان هدفًا بالرأس.

وسيمنح هذا الفوز الفريق دفعة قوية في بداية مشواره بالدوري، ويرسل رسالة مبكرة لمنافسيه بأنه قادم بقوة للمنافسة على اللقب، وسيفتح أيضًا شهية "الدون" على مواصلة التهديف.

ماذا يحتاج رونالدو للوصول إلى الهدف 1000؟

بعد هدفه في مرمى التعاون، رفع رونالدو رصيده إلى 940 هدفًا رسميًا في مسيرته الكروية بين الأندية والمنتخب البرتغالي.

وكان هذا هو الهدف رقم 101، مع نادي النصر أيضًا.

وأصبح رونالدو على بُعد 60 هدفًا فقط من دخول التاريخ كأول لاعب يصل إلى 1000 هدف.

ويستمر عقد رونالدو مع النصر حتى عام 2027، ما يفتح الباب أمام النجم البالغ من العمر 40 عامًا، لبلوغ هذا الإنجاز، خصوصًا مع استمراره في تسجيل الأهداف بشكل منتظم سواء في الدوري السعودي أو البطولات القارية والدولية.