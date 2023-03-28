تقرير: مباراة السعودية وبوليفيا ستشهد وداع رينارد للأخضر

وتعد مباراة السعودية ضد بوليفيا، ثاني المباريات الودية للأخضر والأخيرة في التوقف الدولي خلال شهر مارس الجاري، حيث خسر "الأخضر" مباراته الودية الأولى أمام منتخب فنزويلا بهدفين لهدف قبل 4 أيام.

ولعب المنتخب السعودي تحت قيادة رينارد 8 مباريات ضمن خطة الإعداد لمونديال قطر، خسر في 4 وتعادل في 3 وفاز مرة واحدة فقط كانت على منتخب آيسلندا 1-0.

وخلال مونديال 2022، حقق "الأخضر" فوزا تاريخيا على الأرجنتين 2-1، ثم خسر أمام بولندا 0-2 والمكسيك 1-2، ليودع منافسات البطولة من دور المجموعات.

ولم يسبق للمدير الفني البالغ عمره 54 عامًا أن أدار فريقًا نسائيًّا، فيما يتردد أن لاعبات فرنسا سعيدات للغاية باختيار رينارد كبديل لدياكري، التي أقيلت من منصبها في وقت سابق من هذا الشهر بعد انقسام كبير بينها وبين اللاعبات خرج للعلن.

هيرفي رينارد بالفعل مدرب متمرس على الساحة الدولية، وقد خفض راتبه كثيرًا من أجل تولي مسؤولية تدريب المنتخب الوطني للسيدات حسب تقرير ذا أثليتيك.

وتولى رينارد مسؤولية 12 فريقًا، بما في ذلك ستة منتخبات، خلال مسيرته التدريبية التي استمرت 24 عامًا، وقد فاز بلقب كأس الأمم الأفريقية مرتين مع زامبيا في 2012 وكوت ديفوار في 2015.