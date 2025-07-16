3 مليارات ريال سعودي.. سعود الصرامي يفجر جدلا حول دعم الأهلي والنصر

دخل الإعلامي الرياضي سعود الصرامي في جِدال حاد مع زميله مساعد العمري حول الدعم الذي تلقته الأندية السعودية، وأبرزها الأهلي والنصر.

ويدور بين الفينة والأخرى جِدال ساخن بين النقاد الرياضيين والجماهير بشأن ما تتلقاه الأندية من قِبل وزارة الرياضة أو لجنة الاستقطابات من أجل دعم هذه الفرق لضم لاعبين جدد، خاصة في ظل الرؤيا الواضحة لجعل دوري روشن ضمن أفضل 10 دوريات عالميًّا.

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وقال سعود الصرامي في تصريحات تلفزيونية: "قلت سابقًا إن الأهلي تم دعمه بـ3 مليارات ريال سعودي، ونحن نتكلم عن ميزانية أندية مملوكة لصندوق الاستثمار السعودي، ولكن أعتقد أن الأهلي والنصر والهلال والاتحاد حصلت على دعم بأكثر من 3 مليارات ريال بالتأكيد، وأسوأ شيء في الوسط الرياضي أن تقول كلمة حق في وسط متعصب، وعندما تتجرد من الألوان وتشكر من دعم تصبح ضحية للتجاوزات".

وأضاف: "الأندية الأربعة ولاعبوها في نعمة عظيمة. فقط الجمهور هو مَن يتحدث عن وجود مؤامرات على هذه الأندية، والأهلي مثله مثل بقية الأندية في الصندوق التي تنعَّمت بهذه البحبوحة من العيش، وأؤكد تم دعمها بأكثر من 3 مليارات ريال".

وقاطعه مقدم البرنامج فيصل الجفن، مؤكدًا أن معلومات الصرامي مغلوطة، موضحًا أن فيرمينو انضم للأهلي مجانًا برواتبه فقط، ورياض محرز لم يتم كسر عقده من مانشستر سيتي، وإيفان توني تم كسر عقده وبمبلغ يصل إلى 60 مليون يورو، وأيضًا البرازيلي غالينو انضم بـ50 مليون يورو، بالتالي مجموع هذه الأرقام لا يصل لرقم 3 مليارات ريال.

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فيما قال الإعلامي الرياضي مساعد العمري: "الصرامي رجل لا يريد أن يرى الحقيقة، وعندما يقول خبرًا يجب أن يذكر مصدره بدقة. ولكن إذا كان قراءة للواقع فهو شيء آخر يخصه، ولا يوجد ناد في المملكة استطاع أن يعلن عن الأرقام التي تلقاها، ولكن بالعقل يمكن أن نحسب رقمًا مقاربًا، ولو جمعنا كل ما يحصده لاعبو الأهلي كقيمة سوقية لن تكون مثل كريم بنزيما في الاتحاد أو كريستيانو رونالدو في النصر، فنحن مؤتمنون على الكلمة، فإذا قلنا معلومة علينا أن نتحرى الدقة، ولو كان الأهلي دعم بـ3 مليارات كما قال الصرامي، لكان يتواجد حاليًّا في كأس العالم للأندية بدلًا من الهلال".

وأردف: "معلوماتك مغلوطة ولن أقول كاذبة ومعلوماتك أحضرتها معك من مسلسل (شارع الأعشى) فلا ترفع صوتك والعمري جالس أمامك".