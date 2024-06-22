لفتة رائعة على السترات الخاصة بلاعبي منتخب ألمانيا في يورو 2024 (صورة)
ألقت تقارير صحفية الضوء على إحدى التفصيلات الرائعة التي يتميز بها الرداء الخاص بمنتخب ألمانيا وارتداه اللاعبين في بطولة "يورو 2024" المقامة على أرضهم حتى 14 يوليو المقبل.
وقال تقرير موقع "Sportskeeda" إنه "من المؤكد أن أحد الأبطال الرئيسيين لبطولة يورو 2024 هو الزي الرسمي للمنتخبات، فمن التصميم الرائع لزي فرنسا إلى بساطة زي إسبانيا، كان الزي الذي تميز بأدق التفاصيل هو زي ألمانيا، الذي أذهل العالم في الآونة الأخيرة".
وأضاف: "قبل المباراة ضد المجر، وبينما كان اللاعبون الألمان على وشك ترديد النشيد الوطني لبلادهم، انتشرت بين المشاهدين صورة لتفاصيل على الجاكت الخاص باللاعبين، فقد ظهر على صدورهم خريطة تشير إلى المكان الذي ولدوا فيه بالتحديد، وعلى الجانب الآخر، ظهر عدد المباريات التي خاضوها مع المنتخب الألماني بشعارات فضية وذهبية على التوالي".
وقد أثارت هذه اللفتة إعجاب المشجعين حول العالم، إذ لم تكتف ألمانيا بالهيمنة على بطولة اليورو من خلال سحق اسكتلندا 5-1 والفوز على المجر 2-1، بل فازت أيضًا في اختيار زيها الرسمي.
ويتطلع منتخب ألمانيا لمواصلة سلسلة انتصاراته عندما يلاقي سويسرا، غدًا الأحد، في مدينة شتوتغارت بالجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى لدوري أمم أوروبا.
ويأمل المنتخب الألماني بقيادة مديره الفني يوليان ناغلسمان لتحقيق العلامة الكاملة بانتصار ثالث على التوالي.
وإذا أنهى المنتخب الألماني مشواره في الدور الأول بوصافة المجموعة سينتظره اختبار أقوى في دور الـ16 بمواجهة ضد وصيف المجموعة الثانية بين منتخبات إيطاليا، حامل اللقب، أو كرواتيا ثالث كأس العالم الأخيرة أو احتمال أضعف نسبيًا منتخب ألبانيا إذا فجر مفاجأة كبرى في الجولة الأخيرة.