لفتة رائعة على السترات الخاصة بلاعبي منتخب ألمانيا في يورو 2024 (صورة)

ألقت تقارير صحفية الضوء على إحدى التفصيلات الرائعة التي يتميز بها الرداء الخاص بمنتخب ألمانيا وارتداه اللاعبين في بطولة "يورو 2024" المقامة على أرضهم حتى 14 يوليو المقبل.

وقال تقرير موقع "Sportskeeda" إنه "من المؤكد أن أحد الأبطال الرئيسيين لبطولة يورو 2024 هو الزي الرسمي للمنتخبات، فمن التصميم الرائع لزي فرنسا إلى بساطة زي إسبانيا، كان الزي الذي تميز بأدق التفاصيل هو زي ألمانيا، الذي أذهل العالم في الآونة الأخيرة".

وأضاف: "قبل المباراة ضد المجر، وبينما كان اللاعبون الألمان على وشك ترديد النشيد الوطني لبلادهم، انتشرت بين المشاهدين صورة لتفاصيل على الجاكت الخاص باللاعبين، فقد ظهر على صدورهم خريطة تشير إلى المكان الذي ولدوا فيه بالتحديد، وعلى الجانب الآخر، ظهر عدد المباريات التي خاضوها مع المنتخب الألماني بشعارات فضية وذهبية على التوالي".