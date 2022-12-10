فينيست أبوبكر يقرر الرحيل عن النصر السعودي

وأشارت الصحيفة إلى أن "أبوبكر" اتخذ هذا القرار بعد تصريحات الفرنسي رودي غارسيا مدرب النصر الأخيرة والتي هاجم فيها اللاعب الكاميروني بسبب أدائه مع الفريق.

وكان "غارسيا" قد هاجم "أبوبكر"، وقال إن أكثر ما يهتم به اللاعب هو إرضاء غروره، وإنه لاعب أناني جدًا، ولديه الكثير من الميزات السيئة لدرجة أنه لا يستطيع اللعب جيدًا في الفريق.

وقدَّم "أبوبكر" أداءً مميزًا مع منتخب بلاده في منافسات كأس العالم المقامة حاليًا في قطر، وشارك في 3 مباريات، سجل خلالها هدفين، ونجح بصناعة هدف واحد، ما أدى إلى مهاجمة جماهير النصر للاعب بسبب تقصيره في أدائه مع العالمي خلال الموسم الجاري.