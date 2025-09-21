بسبب عدم شكوى الأهلي.. ميدو يشن هجوما على سيراميكا (صورة)

شن أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، هجوما على مسؤولي نادي سيراميكا كليوباترا، خلال تعليقه على الأحداث التي شهدتها مواجهة الفريق أمام الأهلي في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد ستاد القاهرة مواجهة الجولة السابعة بين الفريقين، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد سجله محمود حسن "تريزيغيه" في الدقيقة 26.

ولم تخلُ المباراة من جدل تحكيمي كبير، إذ طالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء لم تُحتسب، قبل أن يرد سيراميكا بهجمة خطيرة طالب على إثرها أيضًا باحتساب ركلة جزاء، إلا أن الحكم وبعد العودة لتقنية الفيديو لم يحتسب شيئًا، كما اعترض لاعبو الفريق الأحمر مجددًا بعد تسديدة لتريزيغيه بدت وكأنها تجاوزت خط المرمى، لكن الحكم اعتبر أن حارس سيراميكا أمسك الكرة قبل عبورها خط المرمى بكامل محيطها.

وبعد اللقاء، أشارت تقارير إلى تقدّم إدارة الأهلي بخطاب رسمي إلى اتحاد الكرة، طالب فيه بالتحقيق مع حكم الفيديو طارق مجدي، على خلفية قراراته خلال المباراة.

بدوره، قال ميدو في حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "من حق الأهلي الاعتراض على قرارات الحكام كما من حق أي نادٍ المطالبة بالتحقيق مع أي حكم".

وأضاف: "الغريب بالنسبة لي هو موقف سيراميكا، الفريق أتظلم بوجود ضربة جزاء صحيحة لصالحهم ولم يحرك النادي ساكنا ولم يتحدث الكابتن علي ماهر عن الظلم اللي اتعرض له فريقه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة".

واختتم: "لا يوجد أي تفسير بالنسبة لي إلا أنها تعليمات من الأستاذ محمد أبو العينين، رئيس النادي، الذي أعلن من قبل أنه في مباراة فريقه ضد الأهلي يكون سعيدا لو أي من الفريقين فاز بالمباراة، هل هذه هي الرياضة؟ هل هذه المنافسة؟ الدوري المصري إلى أين؟".

ويواصل الأهلي تدريباته استعداداً لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من منافسات مسابقة الدوري.