ظهور مفاجئ لمحمد صلاح مع الجراح العالمي مجدي يعقوب (صورة)

نشر محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، صورة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس ظهر خلالها برفقة الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيه حول العالم.

وحظيت الصورة باهتمام كبير على منصات التواصل الاجتماعي، نظرًا لما يمثله الطرفان من قيمة خاصة في مصر والعالم العربي.

ويعد صلاح أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، بينما يُصنف الدكتور يعقوب كأحد أعلام الطب وجراحة القلب على مستوى العالم.

ويملك الدكتور مجدي يعقوب مؤسسة خيرية لعلاج مرضى القلب في محافظة أسوان المصرية.

وظهر صلاح في صورته مع مجدي يعقوب أثناء تصفحه كتاباً يبدو أن الأخير أهداه لنجم ليفربول.

وكان محمد صلاح قد عاد إلى إنجلترا بعد نهاية مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو يوم الثلاثاء الماضي في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ونجح محمد صلاح في قيادة منتخب مصر للفوز على إثيوبيا بثنائية دون رد وسجل هدفاً من ضربة جزاء كما شارك في التعادل مع بوركينا فاسو دون أهداف.

واقترب منتخب مصر من التأهل إلى بطولة كأس العالم، ويحتاج الفراعنة إلى نقطتين فقط في آخر جولتين.

ويستعد ليفربول لمواجهة بيرنلي غداً الأحد في الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي.