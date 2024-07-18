ينتظر ليني يورو إتمام صفقة تعاقده مع مانشستر يونايتد بعد قبول ليل عرضًا بقيمة 52 مليون جنيه إسترليني للمدافع.

وسينتقل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا إلى أولد ترافورد كجزء من خطة إيريك تين هاغ الرئيسية لإعادة بناء دفاع الشياطين الحمر.

بينما ودع يونايتد بالفعل رافائيل فاران وويللي كامبوالا، ثنائي خط دفاع الفريق في الموسم الماضي.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بأخبار انتقالات اللاعبين، فقد وقع ليني يورو مدافع ليل، على عقود انتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد، مساء اليوم الخميس.

وأضاف رومانو بأن صفقة يورو قد حسمت بالفعل، على أن يتبادل مانشستر يونايتد وليل، الوثائق كلها، اليوم الخميس.

لماذا ليني يورو هو الأنسب لمانشستر يونايتد؟

قد يتساءل المشجعون كيف يقارن نجم منتخب فرنسا تحت 23 عامًا بالمدافعين الآخرين في مانشستر يونايتد جوني إيفانز وفيكتور ليندلوف وهاري ماغواير، بل ويعد هو الأنسب لقيادة خط دفاع الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

بالأرقام، في الموسم الماضي، شارك يورو في 32 مباراة مع ليل في الدوري الفرنسي، ولعب ما مجموعه 2672 دقيقة.

وهذا ما يقرب من ضعف عدد الدقائق التي لعبها كل من إيفانز وليندلوف وفاران.

ويعد أقرب منافس ليورو هو هاري ماغواير، الذي لعب 1650 دقيقة، وقام بـ24 تدخلاً و25 اعتراضًا مع دقة تمرير بلغت 83%، على الجانب الآخر، قام النجم الشاب بـ36 تدخلاً و36 اعتراضًا مع دقة تمرير بلغت 92%.

على الرغم من معاناة ليندلوف من إصابة في الفخذ وأوتار الركبة طوال معظم الموسم الماضي، إلا أنه لا يزال يحقق معدل نجاح في التمرير بلغ 90% في 19 مباراة شارك فيها.

وإلى جانب فيرجيل فان ديك، كان يورو المدافع الوحيد في جميع الدوريات الأوروبية الذي اختير ضمن أفضل 10% من اللاعبين في معدل نجاح المواجهات الدفاعية وأفضل 10% في معدل نجاح المواجهات الهوائية.