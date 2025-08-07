خيار قوي.. باريس سان جيرمان يضع شرطا لضم رودريغو

كشفت تقارير إعلامية أن باريس سان جيرمان وضع على طاولته شرطًا مهمًّا لضم البرازيلي رودريغو، نجم ريال مدريد، والذي يقترب من الرحيل عن صفوف "الميرنغي" في ميركاتو الانتقالات الصيفي الحالي.

وارتبط اسم رودريغو بشكل كبير بالرحيل عن "سانتياغو برنابيو"، خاصة بعد خروجه من حسابات المدرب تشابي ألونسو خلال بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول مستقبله داخل الفريق الأبيض.

وبحسب التقارير، فإن اللاعب كان في طريقه لمغادرة ريال مدريد بشكل شبه مؤكد إذا كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد استمر على رأس القيادة الفنية للميرنغي.

لكن مع وصول تشابي ألونسو، تغير الموقف جزئيًّا، حيث يرى رودريغو أن قدوم المدرب الإسباني قد يمنحه بداية جديدة، رغم إدراكه أن البحث عن تجربة أخرى قد يكون أفضل لمسيرته.

وأوضحت التقارير أن رودريغو لم يتحرك جديًّا للبحث عن وجهة جديدة منذ تولي ألونسو المسؤولية، رغم علمه بأن فرص مشاركته الأساسية ما زالت غير مضمونة.

وفي هذا السياق، كشف فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، أن "رودريغو يعتبر خيارًا قويًّا لـباريس سان جيرمان في حال خروج برادلي باركولا في الميركاتو الجاري".

وارتبط اسم باركولا بالرحيل عن الفريق الفرنسي بالفعل صوب ليفربول، الذي يسعى لتدعيم صفوفه بشكل قوي.

وأنفق ليفربول العديد من الأموال خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، حيث تعاقد مع فلوريان فيرتز (125 مليون يورو)، هوغو إيكيتيكي (90 مليون يورو)، ميلوس كيركيز (47 مليون يورو)، جيريمي فريمبونغ (40 مليون يورو).