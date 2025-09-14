بث مباشر لمباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

يخوض برشلونة اختبارًا مثيرًا أمام ضيفه فالنسيا مساء اليوم الأحد في الجولة الرابعة للدوري الإسباني لكرة القدم.

حقق برشلونة حامل اللقب انتصارين بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، فيما تعادل في الجولة الأخيرة ضد رايو فاييكانو.

وحصد فالنسيا 4 نقاط في 3 مباريات، وحقق فوزًا وحيدًا على حساب خيتافي في الجولة الماضية بقيادة المدرب كارلوس كوربيران.

ويتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.

التشكيل الرسمي

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 3: تسديدة قوية فوق العارضة لبرشلونة

الدقيقة 5: فرصة خطيرة من برشلونة أبعدها الحارس

الدقيقة 10: محاولة قريبة من برشلونة

الدقيقة 26: كرة عرضية بعيدة من برشلونة

الدقيقة 28: برشلونة يحرز هدف التقدم عن طريق فيرمين لوبيز

الدقيقة 38: انطلاقة ضائعة من راشفورد

رافينيا يستعد للمشاركة

الدقيقة 45: فرصة ضائعة من فالنسيا بإبعاد كوبارسي

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بنتيجة 1-0

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 46: رافينيا يشارك في صفوف برشلونة

الدقيقة 53: رافينيا يحرز الهدف الثاني لبرشلونة

الدقيقة 56: فيرمين لوبيز يحرز الهدف الثالث لبرشلونة