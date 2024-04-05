تعرَّف على تقييم غوميز المفاجئ للاعبي الزمالك

قدَّم البرتغالي ماريو غوميز المدير الفني لنادي الزمالك تقييمه الخاص لبعض لاعبي الفريق في الفترة الماضية، وذلك قبل أن يستأنف الفريق مشواره في الدوري المصري، فضلاً عن مشاركته في كأس الكنفدرالية الأفريقية بمواجهة مواطنه مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي.

وأكد مصدر مقرب من نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن غوميز لم يقتنع بخط الدفاع في الزمالك، وهو ما يدفعه إلى المطالبة بالتعاقد مع مدافعين جدد، كما أنه طلب على وجه الخصوص من إدارة الزمالك توفير بعض اللاعبين في مركز الظهير الأيسر للاختيار بينهم خلال الفترة المقبلة نظرًا لحاجة الفريق العاجلة إلى مدافع أيسر وفق تقديره.

كما أبدى المدرب البرتغالي استياءً واضحًا من مستوى حسام عبدالمجيد من ناحية البطء وعدم تحضير اللعب بشكل منتظم، وفضلاً عن ذلك كشف المصدر ذاته أن ماريو غوميز انتقد بعض لاعبي الفريق ولم يبدِ اقتناعًا كبيرًا بجدارتهم بحمل قميص القلعة البيضاء، ومن بين هؤلاء اللاعب أحمد حمدي الذي لم يظهر بمستوى مستقر بحسب تقدير المدرب، تمامًا مثل المهاجم ناصر منسي الذي يتردد أن غوميز يطلب منه مهام خاصة لكنه لا ينفذها، كما هو الحال بالنسبة للمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري الذي تؤكد المؤشرات الحالية داخل النادي أنه لم يُقنع مطلقًا مدربه.

وفي مقابل ذلك، كشف المصدر ذاته، أن مدرب الزمالك تمسك بعدم تغير مركز عبدالله السعيد وهو مصر على الاعتماد عليه كلاعب وسط ثانٍ وليس صانع ألعاب، فيما أشاد البرتغالي بلاعب الوسط ناصر ماهر والمستوى الذي يقدمه فضلاً عن تطبيق تعليمات الجهاز الفني.

يشار إلى أن البرتغالي ماريو غوميز الذي تعاقد مع الزمالك، أوائل فبراير الماضي، يفضل لعب كرة قدم هجومية كما له طريقة خاصة في إدارة اللاعبين واستخدامهم والمداورة وفلسفة فنية مختلفة.

ونجح الزمالك تحت قيادة غوميز في التأهل للدور ربع النهائي من كأس الكنفدرالية لكن نتائجه في الدوري غير مستقرة إذ يحتل المركز الـ 15 برصيد 15 نقطة لكنه خاض 11 مباراة فقط.