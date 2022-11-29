والده كان وزيرا.. قصة الشيخ عبد الرحمن بن فهد شبيه "لعيب" تميمة مونديال قطر

أصبح اسم عبد الرحمن بن فهد بن جاسم آل ثاني نجما في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ردة فعله العفوية خلال تشجيع منتخب بلاده في المباراة الافتتاحية لكأس العالم أمام الإكوادور، حيث بات "تريندا" في تطبيق "تيك توك" في اليابان.

وقال الشيخ عبد الرحمن البالغ عمره 16 عاما لبرنامج "المجلس" في قناة الكأس القطرية "كنت أشجع منتخب قطر من قلبي، واللقطة اللي عملتها كانت عفوية كأحد مشجعي العنابي، وفوجئت بعدها بتواصل شركة تيك توك الصينية معي عبر البريد الإلكتروني من أجل فتح حساب صيني باسمي، والمدهش أنه حصد 10 ملايين متابع في أقل من يوم".

وخلال تشجيعه للعنابي خلال الخسارة بهدفين نظيفين أمام الإكوادور في الافتتاح وظهوره في هيئة تميمة كأس العالم "لعيب" عندما طار شاله وأصبح شبه التميمة تماما.