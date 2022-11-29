والده كان وزيرا.. قصة الشيخ عبد الرحمن بن فهد شبيه "لعيب" تميمة مونديال قطر
أصبح اسم عبد الرحمن بن فهد بن جاسم آل ثاني نجما في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ردة فعله العفوية خلال تشجيع منتخب بلاده في المباراة الافتتاحية لكأس العالم أمام الإكوادور، حيث بات "تريندا" في تطبيق "تيك توك" في اليابان.
وقال الشيخ عبد الرحمن البالغ عمره 16 عاما لبرنامج "المجلس" في قناة الكأس القطرية "كنت أشجع منتخب قطر من قلبي، واللقطة اللي عملتها كانت عفوية كأحد مشجعي العنابي، وفوجئت بعدها بتواصل شركة تيك توك الصينية معي عبر البريد الإلكتروني من أجل فتح حساب صيني باسمي، والمدهش أنه حصد 10 ملايين متابع في أقل من يوم".
وخلال تشجيعه للعنابي خلال الخسارة بهدفين نظيفين أمام الإكوادور في الافتتاح وظهوره في هيئة تميمة كأس العالم "لعيب" عندما طار شاله وأصبح شبه التميمة تماما.
وقال خالد جاسم مقدم البرنامج إنه من خلال أربع ثوان فقط بات الشيخ عبد الرحمن بن فهد "تريندا" في بلد المليار والنصف نسمة.
وتردد أن الصينيين ارتدوا ملابس الشاب القطري بعدما حصد عشرة ملايين متابع في برنامج "تيك توك" الصيني، حيث قال موضحا "تواصل معي الصينيون عبر البريد الإلكتروني وعرضوا فتح حساب على تيك توك وقد حصد ملايين المعجبين في الصين".
وأثناء انفعال الشاب عبد الرحمن بن فهد خلال التشجيع أمسك غترته وارجعها للخلف فالتقطت عدسات الكاميرا ردة فعله غير المخطط لها، حيث كان يشبه إلى حد كبير تميمة "لعيب" في المونديال.
على مواقع التواصل الاجتماعي ، انتشر الشاب الذي وقع في لحظة حزن في المدرجات أثناء مشاهدته المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 ، التي كانت بين قطر والإكوادور.
يُدعى الشاب عبد الرحمن بن فهد جاسم آل ثاني ويبلغ من العمر 16 عاما ، وفقا للمعلومات التي قدمها تلفزيون الصين المركزي.
كما أنه بعد هذه اللقطة حصد أكثر من 231 ألف متابع جديد على حسابه على إنستغرام (afjalthani1) ، كما أعلن أن عدة أشخاص قاموا بإنشاء حسابات مزيفة له.
يذكر أن الشيخ عبدالرحمن بن فهد لم يسع للشهرة وكان كل همه مؤازرة منتخب بلاده وتشجيعه من القلب ووالده الراحل الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني شغل منصب وزير التجارة في قطر.