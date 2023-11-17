عقوبة لساينز سائق فيراري بعد اصطدام سيارته بغطاء بالوعة في لاس فيغاس

وقال مشرفو السباق: "يشير المشرفون إلى أنه لو كان لديهم السلطة لمنح استثناء فيما يعتبرونها ظروفًا تستوجب تخفيف العقوبة وغير عادية ومؤسفة لفعلوا ذلك.. لكن اللوائح لا تسمح بمثل هذا الإجراء".

وذكر المندوب الفني للاتحاد الدولي للسيارات، أن مقصورة النجاة، والمحرك، وخزان الطاقة، والوحدات الإلكترونية، المسؤولة عن التحكم في فيراري، تعرضت كلها لأضرار لا يمكن إصلاحها.

ويُسمح للسائقين بخزانين للطاقة في الموسم، وسيحصل السائق الإسباني ساينز على ثالث خزان في السباق المقبل، ما يعني تلقيه عقوبة التأخر التلقائي 10 مراكز.

ووصف رئيس فيراري فريد فاسور الحادث بأنه "غير مقبول".

وقال: "أعتقد أنه من الصعب على فريق أن يصل إلى فيغاس ويتعرض لمثل هذا النوع من الحوادث".