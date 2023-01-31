لقبوها بـ"المدير".. لماذا لم تحظ شاكيرا بإعجاب أصدقاء بيكيه؟

وحسب البرنامج لم تختلط شاكيرا مطلقًا مع أصدقاء وزملاء جيرارد بيكيه أو زوجاتهم وصديقاتهم وهو ما جعلها لا تحظى بإعجابهم، كما لم تكن على وفاق مع أغلب عائلة صديقها مدافع برشلونة المعتزل.

وعلى النقيض تماما من سلوك شاكيرا تمكنت صديقته الجديدة كلارا شيا من التفاهم بسرعة مع أصدقائه بسبب شخصيتها الهادئة والتي حظيت بالإعجاب والاستحسان من الجميع.