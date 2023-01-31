لقبوها بـ"المدير".. لماذا لم تحظ شاكيرا بإعجاب أصدقاء بيكيه؟
كشف البرنامج التلفزيوني الإسباني "Ya es Mediodia" عن موقف أصدقاء المدافع الدولي الإسباني ولاعب برشلونة المعتزل جيرارد بيكيه من صديقته السابقة المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا وصديقته الجديدة كلارا شيا.
وحسب البرنامج الإسباني لم يكن أصدقاء جيرارد بيكيه وخصوصا زملاءه اللاعبين يحبون صديقته السابقة شاكيرا بسبب سلوكها؛ إذ لقبوها بـ " الزعيم " أو " المدير " أو " صاحب العمل " بسبب طبيعتها العدائية تجاه المجموعة.
وحسب البرنامج لم تختلط شاكيرا مطلقًا مع أصدقاء وزملاء جيرارد بيكيه أو زوجاتهم وصديقاتهم وهو ما جعلها لا تحظى بإعجابهم، كما لم تكن على وفاق مع أغلب عائلة صديقها مدافع برشلونة المعتزل.
وعلى النقيض تماما من سلوك شاكيرا تمكنت صديقته الجديدة كلارا شيا من التفاهم بسرعة مع أصدقائه بسبب شخصيتها الهادئة والتي حظيت بالإعجاب والاستحسان من الجميع.
وتقيم كلارا شيا بمفردها حاليًّا، إذ لم يعلِن رسميًّا جيرارد بيكيه عن علاقته معها سوى من خلال نشر صورة لهما على "إنستغرام" وهو ما دفعها للهرب من وسائل الإعلام والمتطفلين عبر الإقامة مع والديها.
واندلعت أخيرًا أزمة بين شاكيرا وصديقها السابق جيرارد بيكيه بسبب الأغاني التي أصدرتها وتشير لعلاقتهما، كما وضعت دمية لساحرة شريرة في شرفة منزلها مقابل منزل والدة جيرارد بيكيه ورفضت إزالتها.