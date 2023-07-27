مشاجرة بين بيلينغهام وليساندرو مارتينيز (فيديو)

وعلق بيلينغهام بعد المباراة : "المشاجرة الصغيرة مع مارتينيز هي أحد الأشياء التي تحدث في كرة القدم، إنه لاعب لامع".

وتابع :"لقد جاء وتمنى لي التوفيق، احترمه كثيرًا".

وحقق مانشستر يونايتد الفوز في المباراة الودية الأولى له أمام آرسنال بهدفين دون رد، كما فاز ريال مدريد وديًّا أيضًا على ميلان بثلاثة أهداف لهدفين.