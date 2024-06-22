ريال مدريد يحسم موقفه من عروض رحيل أردا غولر
كشفت صحيفة "ماركا" أن نادي ريال مدريد حسم موقفه من العروض التي تلقاها أردا غولر، نجم الفريق، والذي يقدم مستويات رائعة حاليا مع منتخب تركيا في بطولة "يورو 2024".
وأصبح غولر خامس أصغر لاعب يسجل هدفاً بصفة عامة في بطولة أوروبا، بعدما هز شباك جورجيا خلال انتصار بلاده (3-1).
غولر نجح في أن يحطم رقم كريستيانو رونالدو، ويصبح أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هدفا في ظهوره الأول ببطولة أوروبا.
وذكرت تقارير أخيرا أن آرني سلوت، مدرب ليفربول، حريص على تعاقد ليفربول مع لاعب ريال مدريد، ونظرًا لوضعه في النادي الإسباني، فإنهم متفائلون في حسم الصفقة.
وانضم غولر إلى ريال مدريد من فنربخشة التركي، لكنه لم يحصل على دقائق كافية للمشاركة في الموسم تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.
وقالت "ماركا"، في تقرير لها، اليوم السبت، إن "عدة أندية استفسرت عن إمكانية ضم غولر، مثل ريال سوسيداد وليفربول وغيرهما، لكن جواب النادي كان واضحا (أردا غولر باقٍ، ليس هناك شك في هذا الأمر)، كما أن قادة النادي وكارلو أنشيلوتي، المدير الفني، لا يبحثون عن أي مخرج، بالرغم من صعوبة المنافسة الموسم المقبل في التشكيلة الأساسية".
وأضاف التقرير: "النادي واللاعب يريدان مواصلة النمو معاً في هذا المشروع، خاصة مع موهبة مثل أردا. ريال مدريد يعلم أنه في الأسابيع المقبلة ستتكرر العروض المقدمة من مختلف الأندية بل وأكثر من ذلك إذا استمر على المستوى الذي ظهر به في المباراة الأولى من بطولة اليورو".
وتابعت الصحيفة: "منحه الفرص التي يستحقها هو مسؤولية أنشيلوتي، كما أن فكرته هي وضعه بالقرب من منطقة الجزاء وهي ميزة لا يتمتع بها سوى القليل من اللاعبين، ويتفقون جميعًا عندما يتعلق الأمر بالقول إن أردا هو واحد منهم، النجم الذي سيتلقى أفضل تدريب ممكن في الفالديبيباس يومًا بعد يوم".
وأتم التقرير: "النادي واثق بأن غولر سيكون لاعبا مختلفا ولا يمكن أن يضيع بسبب قرار سيئ في إعارة لفريق ثالث، الأشخاص الذين يرونه يتدرب يومًا بعد يوم ويعرفون ما لديهم في غرفة تبديل الملابس وما يمكنه فعله في الملعب لذلك هو موهبة نقية".