ريال مدريد يحسم موقفه من عروض رحيل أردا غولر

كشفت صحيفة "ماركا" أن نادي ريال مدريد حسم موقفه من العروض التي تلقاها أردا غولر، نجم الفريق، والذي يقدم مستويات رائعة حاليا مع منتخب تركيا في بطولة "يورو 2024".

وأصبح غولر خامس أصغر لاعب يسجل هدفاً بصفة عامة في بطولة أوروبا، بعدما هز شباك جورجيا خلال انتصار بلاده (3-1).

غولر نجح في أن يحطم رقم كريستيانو رونالدو، ويصبح أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هدفا في ظهوره الأول ببطولة أوروبا.

وذكرت تقارير أخيرا أن آرني سلوت، مدرب ليفربول، حريص على تعاقد ليفربول مع لاعب ريال مدريد، ونظرًا لوضعه في النادي الإسباني، فإنهم متفائلون في حسم الصفقة.

وانضم غولر إلى ريال مدريد من فنربخشة التركي، لكنه لم يحصل على دقائق كافية للمشاركة في الموسم تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.