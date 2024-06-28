ديربي مدريد يكشف فضيحة تحكيمية في الدوري الإسباني
أثار لقاء ديربي العاصمة الإسبانية مدريد فضيحة تحكيمية مدوية في أروقة الدوري الإسباني "الليغا" خلال الموسم الماضي.
وكشفت صحيفة "ريليفو" عن تفاصيل ما وصفته بفضيحة كلوس غوميز رئيس إدارة تقنية الفيديو بالاتحاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن غوميز قام بتعيين نفسه كحكم احتياطي بغرفة تقنية الفيديو في لقاء أتلتيكو مدريد وريال مدريد يوم 24 سبتمبر الماضي بالدوري الإسباني.
وأكدت الصحيفة أن قرار غوميز مخالف للقانون خاصة أنه ليس حكمًا محترفًا في الوقت الحالي.
وفاز أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال مدريد في ذلك اللقاء بنتيجة 3-1 في الجولة السادسة للدوري الإسباني.
وسجل ألفارو موراتا ثنائية لأتلتيكو مدريد بجانب هدف سجله أنطوان غريزمان بينما أحرز هدف ريال مدريد توني كروس.
وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي بخلاف تتويجه ببطولة السوبر الإسباني.
وفاز أيضًا ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للمرة الخامسة عشرة في تاريخه بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بتغلبه على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2—0.