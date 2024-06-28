ديربي مدريد يكشف فضيحة تحكيمية في الدوري الإسباني

وفاز أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال مدريد في ذلك اللقاء بنتيجة 3-1 في الجولة السادسة للدوري الإسباني.

وسجل ألفارو موراتا ثنائية لأتلتيكو مدريد بجانب هدف سجله أنطوان غريزمان بينما أحرز هدف ريال مدريد توني كروس.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي بخلاف تتويجه ببطولة السوبر الإسباني.

وفاز أيضًا ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للمرة الخامسة عشرة في تاريخه بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بتغلبه على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2—0.