الهلال يتخذ خطوة مهمة تجاه 3 لاعبين

نادي الهلال السعوديالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

بدأت إدارة نادي الهلال السعودي، وضع خطة لتجديد عقود 3 من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، في خطوة تُعزز من استقرار الفريق وتركيزه مع انطلاق الموسم الجديد.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن عزز الفريق  صفوفه بعدد من الصفقات البارزة، شملت: الأوروغوياني داروين نونيز، والفرنسي تيو هرنانديز، إضافة إلى يوسف أكتشيشيك، والحارس الفرنسي ماتيو باتوييه، بجانب التعاقد مع الثنائي المحلي علي لاجامي، وعبد الكريم دارسي.

وبدأ الهلال مشواره في دوري روشن للمحترفين بشكل قوي، بعد أن حقق فوزًا مهمًا على نادي الرياض بنتيجة ثنائية نظيفة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة صعبة أمام نظيره نادي القادسية، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

تجديد عقود نجوم الفريق

وكشفت مصادر عن عزم إدارة النادي فتح ملفات تجديد عقود الثلاثي: الصربي سيرجي سافيتش، والمغربي ياسين بونو، والبرتغالي روبن نيفيز خلال الفترة المقبلة، لبدء التفاوض الفعلي مع وكلاء أعمال اللاعبين.

وكانت إدارة النادي قد ركزت جهودها، خلال الفترة الماضية، على قطاعي الانتقالات الصيفية والتعاقدات، فيما جرى تأجيل مناقشة تمديد عقود اللاعبين إلى الفترة الحالية.

وسيتم فتح موضوع تجديد النجوم خلال الأيام المقبلة، ليواصل الفريق مشواره هذا الموسم بتركيز ودون ضغوط.

