5 لاعبين يستهدفون إثارة إعجاب فليك في برشلونة

بدأ نادي برشلونة معسكره التدريبي استعدادا للموسم الجديد، تحت قيادة مدربه الألماني هانزي فليك.

ووقع فليك، الذي يبلغ من العمر 59 عاما، على عقد مدته موسمان مع برشلونة، ويستمر مع الفريق الكتالوني حتى يونيو 2026.

ويقيم برشلونة معسكرًا خلال الوقت الحالي، استعدادًا للموسم المقبل، تحت قيادة فليك الذي تولى المسؤولية بشكل رسمي خلال الفترة الماضية، خلفًا لتشافي هيرنانديز.

وبدأ برشلونة العمل بالفعل، من دون استدعاء اللاعبين الدوليين، وهو ما أتاح أمام فليك فرصة جيدة لتقييم بعض لاعبي الفريق الرديف والمواهب الصاعدة عن قرب.

وأنهى البلوغرانا موسمه الماضي من دون التتويج بأي لقب؛ حيث احتل الفريق المركز الثاني على سلم الترتيب النهائي للدوري الإسباني، مع توديعه منافسات دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا من ربع النهائي.

ووفقا لما ذكره موقع "barcauniversal" فإن هناك 5 لاعبين يسعون لإثارة إعجاب فليك هذا الشهر ليحجزوا مكانًا في الفريق.

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أنسو فاتي

بعد فترة إعارة غير مرضية مع برايتون الإنجليزي، يخوض فاتي معركة صعبة لاستعادة مكانه في الفريق الأول لبرشلونة.

وسلطت الصحف الكتالونية الضوء على عمل فردي كبير، قام به فاتي قبل انطلاق فترة الإعداد، ما جعله "جاهزًا" بصورة ملحوظة لبدء التدريبات الجماعية تحت قيادة فليك.

وسجّل فاتي 4 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة، خلال 27 مباراة خاضها مع برايتون بمختلف البطولات.

ويمتد تعاقد فاتي مع برشلونة حتى 30 يونيو 2027.

نوح درويش

ثاني اللاعبين الذين يسعون لحجز مكان أساسي مع برشلونة، هو النجم الألماني الشاب نوح درويش.

ومن المحتمل أن يغيب كل من بيدري وغافي عن فترة الإعداد قبل بداية الموسم بسبب الإصابات، في حين أن فليك سيفتقد أيضًا خدمات فيرمين لوبيز، حيث سيشارك نجم الشباب في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وبالتالي، فإن غياب معظم لاعبي الفريق الأول يفتح الباب أمام نوح درويش، الذي قد يحصل على فرصته كلاعب خط وسط مهاجم.

بابلو توري

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أخيرا أن بابلو توري، العائد من جيرونا بعد انتهاء فترة إعارته، قرر المشاركة في الموسم التحضيري مع البارسا.

ويريد اللاعب إقناع فليك بمنحه فرصة للسفر مع الفريق الأول إلى الجولة التحضيرية في أمريكا استعدادا للموسم المقبل، وبعد ذلك سيُحْسَم مستقبل اللاعب بشكل نهائي مع الفريق الكتالوني.

وقد شارك توري، البالغ من العمر 21 عامًا، في 26 مباراة مع جيرونا وصنع تمريرتين حاسمتين الموسم الماضي.

جوليان أراوخو

لم يتوقع الكثيرون أن يقدم جوليان أراوخو موسمًا رائعًا مع لاس بالماس، والآن، عاد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى برشلونة بمستوى أكثر نضجًا، ويسعى لإقناع فليك بوضعه ضمن خطته للموسم المقبل.

وينافس أراوخو الآن على دور الظهير الأيمن الاحتياطي مع هيكتور فورت، ويجب عليه أن يسعى إلى الاستفادة القصوى من فترة الإعداد الحالية قبل بداية الموسم.

أليكس فالي

إذا كان هناك درس واحد تعلمه برشلونة من العام الماضي، فهو أن الفريق يحتاج إلى خيار احتياطي في مركز الظهير الأيسر.

فقد أجبرت إصابة أليخاندرو بالدي في الموسم الماضي جواو كانسيلو على التخلي عن مركزه في الظهير الأيمن واللعب في الجهة اليسرى، وبالتالي سيسعى فليك إلى ضمان وجود بديل احتياطي ذي جودة عالية متاح لهذا المركز في الموسم المقبل.

ويبدو اللاعب الشاب أليكس فالي مرشحًا قويًا لحجز هذا المركز، فقد قضى الموسم الماضي معارًا إلى نادي ليفانتي، وقدم أداءً مميزًا حيث حافظ على نظافة شباكه في سبع مباريات، وبلغ متوسط عدد تدخلاته الدفاعية ما يقرب من 12 تدخلًا في المباراة.

وبالتالي، يمكن لفالي أن يثبت جدارته من خلال أداء قوي في فترة الإعداد الحالية، ليصبح الظهير الأيسر الاحتياطي لبالدي في الموسم المقبل.