كشفت تقارير صحفية عديدة عن وجود مفاوضات جارية بين نادي الاتحاد السعودي واللاعب الكولومبي ياسر أسبريا، من أجل ضمه لصفوف النادي الجداوي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "Deportes RCN"، والذي أكد أن الاتحاد يتفوق على ثنائي إنجليزي في السباق نحو ضم اللاعب الكولومبي.

إذ أبدى مانشستر يونايتد وآرسنال اهتمامًا بلاعب واتفورد الحالي، لكن دون عروض رسمية حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى أسماء إيطالية أخرى مهتمة به.

لكن من هو ياسر أسبريا وما قصته مع ليونيل ميسي والدوري الإنجليزي؟ وهل يفيد الاتحاد فنيًا في الموسم الجديد؟ هذا ما سنتحدث عنه.

موهبة فطرية

يعد ياسر أسبريا إحدى مواهب المستقبل في كرة القدم العالمية، في ظل ما قدمه من مستويات وما أظهره من قدرات في سن صغيرة للغاية.

صاحب الـ20 عاما يمكنه اللعب في عدد كبير من المراكز في الملعب، منها مراكز الهجوم من الجناحين الأيمن والأيسر، ورأس حربة، وصانع ألعاب، ولاعب وسط أيمن أو أيسر.

المذهل أن أسبريا يقدم مستويات طيبة في كل تلك المراكز، وبالإضافة إلى ذلك يملك قدرة رائعة وسلسة على المراوغة، ولديه كرات عرضية شديدة الدقة، ومشهور بتقديم فرص عديدة لزملائه في الفريق.

كذلك يحب اللاعب أن يرسل الكرات الطولية إلى مناطق الخطورة على نحو مباشر، كما أنه يحب أن يأتي من طرف الملعب، وينضم إلى قلبه، ويسدد الكرة كما هو حال ليونيل ميسي من قبل.

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فشل إنجليزي

انضم أسبريا من صفوف إنفيغادو إلى واتفورد قبل عامين، لكن النجم الشاب لم يبهر أحدًا في إنجلترا، على الرغم من الضجيج الذي أحاط بضمه من ناديه الكولومبي في 2022.

في 86 مباراة سجل النجم الكولومبي سبعة أهداف فقط بواقع هدف كل 655 دقيقة، ورقمه المميز كان في صناعة الأهداف، لكنه كذلك غير كاف لإبهار الجميع؛ إذ صنع عشرة أهداف فقط بواقع هدف كل 327 دقيقة، أي كل أربع مباريات تقريبًا.

قبل كل تلك الأرقام المحبطة عاد اللاعب في فترة إعارة لفريقه السابق لم يقدم فيها الكثير، وعاد لإنجلترا بعد ستة أشهر فقط للمزيد من الإحباط.

علاقته بليونيل ميسي

يتشابه أسبريا في الكثير من الصفات الفنية مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، فكلاهما يلعبان بالقدم اليسرى، وكلاهما يعرفنا كيف يأتيان من الطرف، ويدخلان إلى عمق الملعب؛ ما يسمح لهما بتشكيل خطورة على الخصم الذي قد يفقد انتباهه للحظة، فيجد أحدهما قد هز الشباك بالفعل.

صدفة أخرى جمعت أسبريا بميسي في الأيام الأخيرة، حيث فاز ليونيل مع المنتخب الأرجنتيني على منتخب كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا قبل ساعات.

لكن لسوء حظ أسبريا، وربما لسوء حظ كولومبيا أن اللاعب الشاب لم يخض أي مباراة أساسيا في كوبا أمريكا.