بصور الأقزام السبعة.. تخريب جدارية لامين يامال في برشلونة (شاهد)

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن تعرّض الجدار الفني الخاص بلامين يامال في مدينة برشلونة للتخريب بشكل متعمد.

وكان الفنان TV Boy أنجز هذا العمل في ساحة خوانيك بالعاصمة الكتالونية بمناسبة عيد ميلاد نجم برشلونة الشاب الـ18، حيث يظهر في التصميم وهو يحمل حرف "L" على صدره في محاكاة للزي الأيقوني لشخصية البطل الخارق "سوبرمان"، إلا أن اللوحة لم تصمد شهرًا واحدًا دون أن تتعرض للتشويه.

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وقبل أسابيع أشيع في برشلونة تخريب الجدارية بصور انتشرت بطريقة الذكاء الاصطناعي، لكن هذه المرة، تعرضت الجدارية للتخريب في الواقع.

وكشف الصحفي إيدو بولو عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، فقد أقدم شخص ما على إضافة شخصيات "الأقزام السبعة" من قصة سنو وايت إلى الجدارية، في إشارة ساخرة إلى وجود أشخاص مصابين بالتقزم خلال احتفال عيد ميلاد لامين يامال.

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قال إيدو بولو مرفقًا صورة الجدارية المُشوَّهة: "أحد الظرفاء دمّر جدارية لامين يامال في ساحة خوانيك، هذه المرة ليست صورة مفبركة ولا من إنتاج الذكاء الاصطناعي. لقد التقطت الصورة بنفسي للتو".

ووجهت انتقادات حادة إلى لامين يامال على خلفية الأحداث التي شهدها عيد ميلاده من استدعاء فتيات ووجود أسلحة واستدعاء مجموعة من الأقزام للقيام بفقرات ترفيهية.

وطالبت الحكومة الإسبانية عبر خيسوس مارتين، المدير العام لشؤون الإعاقة، بتوقيع غرامة تصل إلى 867 ألف جنيه إسترليني على الجناح الشاب مشددًا على أن: "القانون يجب أن يطبق على الجميع".

وفي مواجهة كل هذه الحملة ضد اللاعب، خرج أحد الفنانين الأقزام للدفاع عن لامين يامال وحقوقه، وقال في تصريحات لإذاعة (راك 1): "لم يحترمنا أحد، يجب أن يسمحوا لنا بالعمل بسلام، لا أفهم لماذا يتم إعطاؤه الكثير من الضجيج، نحن أناس عاديون نكرس أنفسنا لما نريد بطريقة قانونية تمامًا".