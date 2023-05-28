تكريم وممر شرفي لألبا وبوسكيتس في مباراتهما الأخيرة في كامب نو (فيديو)
حرص برشلونة على توديع لاعبيه سيرجيو بوسكيتس اللذين خاضا آخر مباراة لهما على ملعب كامب نو.
وبعد الفوز 3/0 على ريال مايوركا في الجولة الـ37 من الدوري الإسباني كرّم برشلونة لاعبيه سيرجيو بوسكيتس وألبا بحضور رئيس النادي خوان لابورتا ولاعبي الفريق والمشجعين.
وأقام لاعبو برشلونة ممرا شرفيا للاعبين اللذين أعلن برشلونة رحيلهما رسميا بنهاية الموسم الحالي.
وتدرج بوسكيتس مع برشلونة حتى وصل إلى الفريق الأول موسم 2008/2009 مع بيب غوارديولا وهو الموسم الذي فاز فيه الفريق بالسداسية، في حين انضم ألبا لبرشلونة في صيف عام 2012 قادما من فالنسيا.
وحقق كلا اللاعبين جميع الألقاب المحلية والقارية والدولية الممكنة.
وخاص ألبا مع برشلونة 459 مباراة في مختلف البطولات، سجل فيها 27 هدفا وصنع 99، ونال 97 بطاقة صفراء.
وحصد ألبا مع برشلونة 6 ألقاب في الدوري الإسباني، ولقبا في دوري أبطال أوروبا، ولقبا في كأس العالم للأندية، و6 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، ولقبا في كأس السوبر الأوروبي، و5 ألقاب في كأس السوبر الإسباني.
أما بوسكيتس فشارك مع برشلونة في 723 مباراة سجل فيها 18 هدفا وصنع 45 ونال 9 ألقاب في الدوري الإسباني و3 في دوري أبطال أوروبا و3 في كأس العالم للأندية و3 في كأس السوبر الأوروبي و7 في كأس ملك إسبانيا و7 في كأس السوبر الإسباني.