تكريم وممر شرفي لألبا وبوسكيتس في مباراتهما الأخيرة في كامب نو (فيديو)

وتدرج بوسكيتس مع برشلونة حتى وصل إلى الفريق الأول موسم 2008/2009 مع بيب غوارديولا وهو الموسم الذي فاز فيه الفريق بالسداسية، في حين انضم ألبا لبرشلونة في صيف عام 2012 قادما من فالنسيا.

وحقق كلا اللاعبين جميع الألقاب المحلية والقارية والدولية الممكنة.

وخاص ألبا مع برشلونة 459 مباراة في مختلف البطولات، سجل فيها 27 هدفا وصنع 99، ونال 97 بطاقة صفراء.