مفاجآت مدوية.. تركي آل الشيخ يشعل مباراة الأهلي والزمالك
يحتضن ملعب الأول بارك نهائي كأس مصر بين عملاقي الكرة المصرية.
أشعل تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مباراة نهائي كأس مصر التي ستجمع الأهلي والزمالك يوم 8 مارس القادم في الرياض.
ويحتضن ملعب الأول بارك نهائي كأس مصر بين عملاقي الكرة المصرية.
وتقام المباراة لأول مرة خارج مصر برعاية موسم الرياض.
وكشف آل الشيخ عن مكافآت مالية ضخمة للغاية، حيث سيفوز أفضل لاعب في المباراة بمبلغ 50000 دولار أمريكي.
وأعلن آل الشيخ أيضا أنه سيتم منح بطل الكأس مكافأة قدرها 500000 دولار أمريكي بخلاف جوائز اتحاد الكرة المصري.
وتصل بذلك الجائزة المالية لبطل الكأس إلى 850 ألف دولار أمريكي.