مفاجآت مدوية.. تركي آل الشيخ يشعل مباراة الأهلي والزمالك

أشعل تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مباراة نهائي كأس مصر التي ستجمع الأهلي والزمالك يوم 8 مارس القادم في الرياض.

ويحتضن ملعب الأول بارك نهائي كأس مصر بين عملاقي الكرة المصرية.