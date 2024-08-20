تسببت الحالة المتردية لعدد من ملاعب كرة القدم في الجزائر في ردود أفعال وانتقادات لاذعة من قبل نشطاء بمنصات التواصل مما دفع السلطات الرياضية في البلاد إلى اتخاذ قرارات رسمية بعزل مسؤولين على تلك الملاعب.

وقرر وزير الشباب والرياضة الجزائري، عبد الرحمان حماد، الأحد الماضي وضع حد لمهام مدير المركب الأولمبي محمد بوضياف بالجزائر.

وذكر بيان رسمي لوزارة الرياضة، أن "الوزير قرر إنهاء مهام المدير العام للمركب الأولمبي محمد بوضياف، اسماعيل محمد السعيد نظرا للتسيب والتهاون، وتقصير المعني في أداء مهامه، وتكليف السيد ياسين قادة بتسيير شؤون المركب الأولمبي".

وقبل ذلك، كان مدير المركب الأولمبي اسماعيل محمد السعيد، قد عزل المكلف بتسيير ملعب نيلسن مانديلا، التابع لمركب محمد بوضياف، بعد تداول مقاطع فيديو أظهرت الحالة الكارثية التي آلت اليها أرضية الميدان وتراكم النفايات في المدرجات من مخلفات لحضور الجماهير مباراة جرت منذ عدة أسابيع.

وبعد ساعات من قرار السعيد، جاء الدور على الأخير ليقرر وزير الرياضة عزله من مهامه على رأس إدارة المركب الأولمبي.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها عبر منصات التواصل الحالة المتردية لعدد من الملاعب في الجزائر ومن بينها ملعب نيلسن مانديلا أحد أكبر الملاعب في البلاد.

كما ركز نشطاء في منصات التواصل على الحالة الكارثية للعشب وذلك قبل أسابيع قليلة عن انطلاق موسم 2024 ـ 2025 في الدوري الجزائري للدرجة الأولى.

وقبل 5 أيام كان ملعب نيلسن مانديلا احتضن مباراة ذهاب الدور الأول من دوري أبطال إفريقيا بين مولودية الجزائر ونادي واتانغا الليبيري، فيما ظهرت الحالة السيئة لأرضية الملعب بشكل واضح ما أدى إلى تصاعد الانتقادات من قبل المتابعين.

كما تداولت صفحات التواصل خلال اليومين الماضيين صورا ومقاطع فيديو عن حالة العشب الكارثية لملعب 5 جويلية 1962 في العاصمة الجزائر وملعب عنابة وأشار أغلب المتابعين إلى أن الضرورة تقتضي أن تكشف وزارة الرياضة والسلطات الرسمية عن المتسبين في تلك الوضعية الكارثية لملاعب كرة القدم.

وانتشرت صور على منصات التواصل لملعب مدينة عنابة حيث تظهر أرضية الملعب بلون أصفر أو بنّي ما أثار انتقادات لاذعة وموجة من السخرية من حالة الملعب قبل أقل من شهر على بداية دوري المحترفين الجزائري.

وذكرت تقارير إخبارية أنه بعد تداول صور تظهر أرضية ملعب 19 ماي بعنابة في حالة كارثية، قالت إدارة الملعب إن تلك الحالة هي نتيجة لأعمال الصيانة وإعادة زرع بذور العشب الطبيعي، وإن الملعب سيكون جاهزا لاحتضان المباريات خلال أربعة أسابيع".

وأضافت المصادر ذاتها أن الصور المتداولة تم التقاطها خلال المرحلة الثانية من معالجة الأرضية والتي يتم فيها صب الرمل الخاص بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي تمثلت في زرع البذور.

وينطلق الدوري الجزائري لكرة القدم يوم 21 سبتبمبر المقبل، وقبل ذلك سيخوض المنتخب الجزائري مباراة لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025) وذلك ضد غينيا الاستوائية في 5 ستبمر وذلك على ملعب ميلود هدفي في مدينة وهران.