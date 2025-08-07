"مسؤولون لا يعرفون قيمة النادي".. مدرب الزمالك يرحل بشكل مفاجئ

أعلن عصام عبدالحميد، المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي الزمالك، اعتذاره عن الاستمرار في قيادة الفريق، محمّلاً إدارة النادي مسؤولية القرار، ومشيراً إلى "غياب المصداقية" و"عدم الاحترافية" في التعامل مع ملف الفريق.

ويشهد أداء فريق كرة السلة بالزمالك تذبذبًا ملحوظاً خلال المواسم الأخيرة، وجاء رحيل عبدالحميد كضربة جديدة للمسؤول عن الألعاب الجماعية في النادي.

وجاءت الخطوة الصادمة بعد فترة وجيزة من تولي عبدالحميد المسؤولية، في محاولة لإعادة الفريق إلى مساره التنافسي، إلا أن تصريحاته كشفت عن أزمات عميقة داخل قطاع ألعاب الصالات في النادي، واصفاً إياها بـ"الواقع المؤلم".

أخبار ذات علاقة ضحايا صفقات الزمالك.. 3 نجوم يستعدون للرحيل

بيان ناري

قال عبدالحميد في بيان رسمي: "أعتذر عن استكمال مهمتي كمدير فني للفريق الأول لكرة السلة بالزمالك، نظراً لغياب المصداقية من مسؤولي النادي في دعم الفريق أو الحفاظ على القوام الأساسي للاعبين، ما يجعل تحقيق طموحات الجماهير عملية صعبة".

وأضاف مدرب الفريق السابق: "قبلت المهمة في ظروف صعبة، كما فعلت سابقًا، لكنني اصطدمت هذه المرة بواقع مؤلم، فالمسؤولون عن قطاع ألعاب الصالات لا يدركون حجم نادي الزمالك، ولا يملكون أي خبرة أو رؤية أو احترافية.. هم مجرد هواة، وسأتحدث في التفاصيل لاحقًا".