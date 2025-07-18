سان جيرمان ونانت في الاختتام.. تحديد مواعيد مباريات الجولة الأولى للدوري الفرنسي

أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة في فرنسا عن برنامج مباريات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي الممتاز (الليغ 1) لموسم 2025 ـ 2026، والتي تنطلق يوم 15 أغسطس المقبل بمشاركة 18 ناديا.

وعلى غرار أغلب الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، سيبدأ الموسم الجديد في الدوري الفرنسي في بداية النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل، والذي ستشهد جولة الافتتاح فيه مواجهة بين باريس سان جيرمان حامل اللقب ونادي نانت في آخر مباريات الأسبوع.

وحقق باريس سان جيرمان الموسم الماضي اللقب للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشرة في تاريخه، في موسم استثنائي جمع فيه رفاق أشرف حكيمي ألقاب الدوري وكأس فرنسا وكأس السوبر بجانب التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وتقام الجولة الأولى للدوري الفرنسي على 3 دفعات، أيام 15 و16 و17 أغسطس، وتم تأخير مباراة باريس سان جيرمان ونانت بسبب خوض الأول نهائي كأس السوبر الأوروبي يوم 13 من الشهر ذاته ضد توتنهام الإنجليزي بطل الدوري الأوروبي.

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وتُفتَتَح الجولة الأولى من الليغ 1 يوم الجمعة بمواجهة واحدة تدور بين رين وضيفه أولمبيك مرسيليا بينما تقام 3 مباريات يوم السبت 16 أغسطس و5 مباريات يوم الأحد.

وفي ما يلي برنامج المواعيد الرسمية لمباريات الجولة الافتتاحية من الدوري الفرنسي الممتاز (2025 ـ 2026):

الجمعة 15 أغسطس:

رين ـ مرسيليا.

السبت 16 أغسطس:

لانس ـ ليون

موناكو ـ لوهافر

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نيس ـ تولوز

الأحد 17 أغسطس:

بريست ـ ليل

ميتز ـ سترازبورغ

أنجي ـ باريس أف سي

أوكسير ـ لوريون

نانت ـ باريس سان جيرمان (الساعة 22.45 بتوقيت مكة المكرمة).