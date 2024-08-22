ألقت صحيفة "ذا صن" الضوء على أزمة غريبة يعيشها كايل ووكر، مدافع إنجلترا وفريق مانشستر سيتي، حيث أوضحت أنه يقطن حاليًّا في شقة مملوكة لفريقه الإنجليزي، رغم امتلاكه قصرين في إنجلترا قيمتهما 4 ملايين جنيه إسترليني، وثروته التي تبلغ 27 مليون جنيه إسترليني.

ويعاني ووكر منذ فترة طويلة إثر اعترافه بخيانة زوجته بعد سنوات من الكتمان، حين أُعْلِن عن وجود ارتباط سري له نتج عنه طفلان، وحياة ثانية تمامًا بمنأى عن زوجته آني، التي خانها مع عشيقته، لورين غودمان.

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وتسبب فضح علاقة كايل ووكر في إنهاء علاقته بآني في واقعة أثرت نفسيًّا على حياة مدافع السيتيزينز، الذي أكد أنه الشخص الوحيد الذي يستحق اللوم في هذه القصة.

وأشار التقرير إلى أن المدافع الدولي الذي يتقاضى 150 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، يعيش في شقة داخل مجمع "سيتي سويتس"، فيما تعيش صديقته السابقة لورين في أحد قصوره، وتعيش زوجته آني كيلنر في القصر الثاني.

وقالت "ذا صن" نقلًا عن مصدر، بأن "اللاعب يقيم في شقة مملوكة للنادي؛ لأنه لا يجد مكانًا آخر ليذهب إليه".

وأوضح المصدر للصحيفة، أن "ووكر كان يريد العودة للعيش مع زوجته وأطفاله الأربعة بعد نهاية يورو 2024، لكنها لم توافق ومنعته من نقل أغراضه إلى القصر، رغم قضائهما عطلة قصيرة معًا، لكنهما ما زالا يحاولان حل الأمور".

يذكر أن مسيرة ووكر أيضًا في الملاعب ليست مستقرة، إذ مع بداية الموسم الجديد احتفظ به المدرب بيب غوارديولا على مقاعد البدلاء خلال مواجهة تشيلسي في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز، التي أقيمت في الـ18 من أغسطس الجاري، وحسمها رفاقه لصالحهم بنتيجة 2-0.